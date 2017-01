Import-skatt skal betale for Trumps mur

Det bekreftet Trumps talsmann Sean Spicer overfor journalistene om bord i presidentflyet Air Force One i kveld.

Siden valgkampen har Trump sagt at det er Mexico som skal betale for muren mellom de to landene, men etter at president Enrique Peña Nieto i dag nok en gang avviste dette og i tillegg avlyste et planlagt besøk til USA, har Trump funnet en alternativ løsning.

Den 3200 kilometer lange muren skal finansieres ved å legge en skatt på 20 prosent på all import fra Mexico.

Nøyaktig hvordan skatten skal fungere er ikke kjent, men ifølge Spicer blir skatten en del av en skattereform som skal utformes av kongressen.

Tredje største importland

Trump anslår at importskatten vil bidra til 10 milliarder dollar årlig og «forenkle betalingen for muren».

Ifølge det amerikanske handelsdepartementet importerte USA varer og tjenester for 316 milliarder dollar fra Mexico i 2015. Mexico er dermed det tredje største leverandøren til USA.

Kjøretøyer står for den største andelen med 74 milliarder dollar.

Mexico er også USAs nest største leverandør av landbruksprodukter og eksporterte i 2015 matvarer for 21 milliarder dollar.

Tjenesteleveransen fra nabolandet i sør beløper seg til 21,6 milliarder dollar.