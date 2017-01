Donald Trump splitter nasjonen

I mange timer har de ventet ved paraderuta nær Det hvite hus, på at president Trumps bil skal komme.

Men for noen blir det historiske øyeblikket ødelagt av at mange demonstranter har stilt seg opp for å vise fingeren til den nye presidenten.

– Dette er latterlig, de liberale er helt ute av kontroll, og det er derfor Trump ble valgt, folk er trøtte og leie av alt dette liberale tullet, forteller Jason Gabbard fra Minnesota til NRK.

Reaksjonene har vært svært delte om Trumps innsettelsestale.

Som et land med to nasjoner

Mange hadde kommet langveisfra for å støtte Trump i helgen. Også kvinner. Foto: Evan Vucci / Ap

Det er et svært splittet folk President Trump skal regjere, et folk som også har ulike meninger om talen hans.

– Trump har fått nok tid som president, han har jo fått regjere i tre timer, sier en demonstrant sarkastisk.

– Talen var helt fantastisk, jeg elsker det at han vil sette USA i første rekke, vi har blitt utnyttet for mye av andre land, sier en mann med den karakteristiske røde Trump-capsen.

Det er akkurat som to ulike nasjoner har kommet hit til Pennsylvania avenue denne innsettelsesdagen.

En blanding av lokale demonstranter som avskyr President Trump, og langveisfarende tilhengere som ikke fordrar det den amerikanske hovedstaden står for.

Kvinnene mobiliserer

Sarah Anderson vurderer å stille til valg etter at Trump ble president. Hun demonstrerte i helgen mot den nye amerikanske presidenten. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Men det er en annen betydelig gruppe som føler seg tilsidesatt når USA nå går inn i en ny epoke.

I går demonstrerte hundretusener av kvinner for sine rettigheter og mot Trump.

– Jeg har aldri vært særlig engasjert i politikk, men det har endret seg hundre prosent. jeg vurderer nå å stille til valg, sier Kirsten Gillibrand.

Hun holder en plakat der det står «74 prosent stemte ikke på ham».

Det er republikanerne som nå bestemmer i USA, men det kan se ut som at det er den andre siden som klarte å stille flest folk i hovedstaden i helgen.

Demonstrasjoner til ingen nytte?

Spørsmålet er hvilken makt et demonstrasjonstog gir de amerikanske kvinnene og rettighetene de vil forsvare.

Hillary Clinton tapte valget og den påtroppende Trump-administrasjonen er mannsdominert

Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand er likevel optimist. Hun blir nevnt som en mulig framtidig presidentkandidat, men først vil hun presse på for en sak som er viktig for kvinner.

Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand tror det er fullt mulig å samarbeide med den nye presidenten. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Vi mener at en nasjonal barselpermisjonsplansordning vil styrke økonomien og lokalsamfunn.

– Men du får vel aldri republikanerne med på det?

– Jeg vet ikke, selv presidenten sier han støtter det, så jeg vil gjerne hjelpe dem til å lage en skikkelig god plan og samarbeide om å få vedtatt en.

Da må hun nok trolig få med seg Andrew Puzder på laget, mannen som er nominert som arbeidsminister. Andrew Puzder kommer fra en jobb som direktør for to gatekjøkkenkjeder.

Republikanerne bestemmer

For republikanerne har helga vært en fest. Nå er det de som bestemmer hva som vil bli vedtatt.

Jamin Arn har tatt med kona fra Wisconsin for å gå på ball med.

For noen dager siden møtte jeg ham i hjemstaten der presidentvalget blir avgjort.

Jamin er enig i at USA er et splittet land,

– Landet vårt vil alltid være splittet for det er to fremherskende ideologier. Jeg mener det er en som fungerer, og en som ikke gjør det. Folk vil alltid være folk, så det vil være umulig for en mann å endre på dette.