Mexico fordømmer Trumps grensemur

– Jeg beklager og fordømmer avgjørelsen USA har tatt om å fortsette byggingen av en mur som i årevis har splittet oss i stedet for å bringe oss sammen, sa Peña Nieto i en kort TV-kommentar.

Raseri i Mexico

En regjeringskilde i Mexico sier til nyhetsbyrået AP at Peña Nieto vurderer å droppe sitt USA-besøk neste uke som følge av mur-planene, men presidenten kommenterte ikke disse påstandene.

Avgjørelsen om å bygge muren har ført til raseri i Mexico, og mange mener at president Peña Nieto har kjørt en for myk linje overfor Trumps planer. Opposisjonen i Mexico har krevd at presidenten avlyser USA-reisen.

– Kunngjøringen om at muren skal bygges før Enrique Peña Nieto skal besøke USA er en fornærmelse mot Mexico, skriver Margarita Zavala, en potensiell presidentkandidat i 2018-valget, på Twitter.

VIDEO: Trump bekrefter at muren mot Mexico vil bygges innen kort tid. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Trump bekrefter at muren mot Mexico vil bygges innen kort tid.

Vil bygge muren

Trump skrev onsdag under på en presidentordre som slår fast at arbeidet med å bygge den omstridte muren langs grensa til Mexico, skal begynne.

USAs grense mot Mexico er 3.200 kilometer lang, og Trump har tidligere anslått at muren vil få en prislapp på opp mot 100 milliarder kroner. Regningen truer han med å sende til Mexico.