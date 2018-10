Slår døra igjen for borgerlig topartiregjering

Det er fortsatt uklart hvilken regjering som overtar makten Sverige, etter det svært jevne resultatet i riksdagsvalget.

I går lanserte lederen for Moderaterna, Ulf Kristersson, ulike alternativer. Noen av dem innebærer en oppløsning av Alliansen som regjeringsalternativ.

Alliansen består av de fire borgerlige partiene Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna og Centerpartiet, som tidligere har regjert sammen og som gikk til valg for å overta regjeringsmakten sammen. Men nå er det for alvor sprekker i samholdet.

Fire, tre eller to?

I et lengre partiinnlegg på Facebook tok Ulf Kristersson til orde for at en ny borgerlig regjering ikke trenger å bestå av alle de fire alliansepartiene.

Han kalte forslaget «3-2-1», gitt at to eller tre partier kan gå sammen i regjering, mens den eller de som ikke ønsker å være med, kan være støtteparti i Riksdagen. Kristersson lovet å føre Alliansens avtalte politikk uansett.

Den mest sannsynlige løsningen vil ifølge svenske politiske kommentatorer være en topartiregjering bestående av Moderaterna og Kristdemokraterna.

Disse to er mindre negative til støtte fra det omstridte partiet Sverigedemokraterna enn de to partiene nærmere sentrum.

Ikke stemt for forslaget

Lørdag ettermiddag kom svaret på Kristerssons utspill fra partnerne.

Liberaleralernas leder Jan Björklund holder fast på at Sverigedemokraterna må holdes utenfor maktgrunnlaget til en ny regjering. Og han gjør det klart at en regjering som kun består av Moderaterne og Kristdemokraterne vil være en dårlig løsning. ​​

– Dette vil være en svak regjering og dårlig for Sverige. Dessuten risikerer det å lede til innflytelse for Sverigedemokraterna. Det er også et dårlig alternativ. Om talmannen (leder av Riksdagen red.anm.) legger frem et slikt forslag nå, kommer vi til å stemme nei. Vi må søke etter andre blokkoverskridende løsninger først, sa Björklund på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Han la frem tre ulike løsninger:

Regjeringssamarbeid mellom Alliansen (fire partier) og Socialdemokraterna

Regjering bestående av Moderaterna og Socialdemokraterna, etter modell fra Tyskland

Regjeringssamarbeid mellom Alliansen og Miljöpartiet (Miljöpartiet har den siste perioden regjert sammen med Socialdemokraterna)

Centerpartiets leder Annie Lööf under pressekonferansen lørdag ettermiddag. Foto: Henrik Montgomery/tt / NTB scanpix

Fire eller ingen

Partilederen for Centern, Annie Lööf, holder også fast på at det er fire eller ingen på borgerlig side. Også Centern vil stemme nei til en regjering som kun består av to av alliansepartiene, hvis spørsmålet kommer opp til avstemning førstkommende tirsdag.

– Vi vil fortsette å forhandle over blokkgrensene, sa Lööf og støtte listen over alternativer som Björklund la frem.

Partilederen sier at Centern kan samarbeide med alle partier i svensk politikk, utenom to: De nevnte Sverigedemokraterna og Vänsterpartiet.

Lööf utelukker heller ikke at Centern kan slutte seg til en regjering ledet av avtroppende statsminister, sosialdemokraten Stefan Löfven.

– Men det forutsetter en samlingsregjering hvor flere partier fra Alliansen deltar, sier hun.