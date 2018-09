Sverige ferdig med kontrolltelling av stemmene

Forsiden på de største avisene i Sverige dagen etter valget. Foto: Hanna Franzén/tt / NTB scanpix

Tellingen tok lengre tid enn antatt, siden valgdeltakelsen var høy og mange valgte å forhåndsstemme tett på valgdagen, skriver Sveriges Radio.

Det endelige resultatet avviker ikke mye fra det som ble presentert valgnatten eller etter at alle forhåndsstemmer og utenlandsstemmer var talt opp.

Slik ble den endelige prosentfordelingen:

Socialdemokraterna: 28,26 prosent (- 2,75)

Miljöpartiet de gröna: 4,41 prosent (- 2,47)

Vänsterpartiet: 8,0 prosent (+ 2,29)

Moderaterna: 19,84 prosent (- 3,49)

Kristdemokraterna: 6,32 prosent (+ 1,75)

Centerpartiet: 8,61 prosent (+ 2,49)

Liberalerna: 5,49 prosent (+ 0,07)

Sverigedemokraterna: 17,53 prosent (+ 4,68)

Slik blir den endelige mandatfordelingen:

Socialdemokraterna: 100 mandater (- 13)

Miljöpartiet de gröna: 16 mandater (- 9)

Vänsterpartiet: 28 mandater (+ 7)

Moderaterna: 70 mandater (- 14)

Kristdemokraterna: 22 mandater (+ 6)

Centerpartiet: 31 mandater (+ 9)

Liberalerna: 20 mandater (+ 1)

Sverigedemokraterna: 62 mandater (+ 13)

De rødgrønne partiene (Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet) ender til sammen opp med 144 mandater mens den borgerlige Alliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna) til sammen får 143 mandater. I tillegg kommer Sverigedemokraterna med sine 62 mandater.

Valgdeltakelsen var på hele 87,2 prosent, som var 1,4 prosent høyere enn ved valget for fire år siden. Det betyr at 6.535.271 personer avla stemme.

Fortsatt dødt løp

Den endelige valgresultatet betyr fortsatt så å si dødt løp mellom blokkene, hvor de rødgrønne partiene kun har ett mandats overvekt sammenlignet de borgerlige partiene utenom Sverigedemokraterna.

Det betyr at diskusjonene og dragkampen om hvem som har størst «rett» til å danne regjeringen fortsetter. Det samme med forsøkene på å bryte nåværende samarbeidskonstellasjoner og lokke til seg nye partnere.

– Nå må alle anstendige partier ta sitt ansvar for å bringe Sverige videre. I denne prosessen kommer ingen partier til å få fullt gjennomslag for sin politikk, men gjennom samarbeid kan vi gjøre så mye mer, sier statsminister Stefan Löfven i en uttalelse.

Dette skjer fremover

Den nyvalgte Riksdagen samles 25. september, men allerede dagen før samles de innvalgte representantene for å velge Riksdagens leder (talman) og nestleder.

Deretter skal det holdes en formell avstemning for å se om det er flertall for at den sittende statsministeren kan fortsette. Hvis flere enn halvparten av representantene stemmer nei, må Socialdemokraternas Stefan Löfven gå av. Da må talsmannen legge frem et forslag på ny statsminister.

Det kan legges frem fire forslag på ny statsminister og regjeringen. Hvis ingen av dem oppnår flertall i Riksdagen må det holdes nyvalg innen tre måneder.