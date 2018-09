Enige om at Sverigedemokraterna fortsatt skal holdes utenfor

Etter et døgn med usikkerhet har de fire partilederne i den borgerlige Alliansen blitt enige. Etter et ekstraordinært møte i formiddag kan de slå fast at veien til regjeringsmakt går ut på at de fortsatt vil holde Sverigedemokraterna utenfor all politisk innflytelse.

– Vi kommer ikke til å forhandle med Sverigedemokraterna, sier Kristdemokraternas leder Ebba Busch Thor til den svenske avisen Expressen.

– Sverigedemokraterna skal ikke ha noen innflytelse, sier Annie Lööf til Aftonbladet.

Thor beskrev videre møtet som godt og slo fast at nå handler det om å skaffe Alliansen bredest mulig støtte for å danne regjering.

De fire partilederne møttes hos Moderaternas leder Ulf Kristersson klokken 1000 onsdag. Kun en innerste krets kjente til møtet. Hensikten var å holde pressen på avstand.

Møtet ble avsluttet etter en time. De fire hevdet da at de var kommet til enighet.

Den borgerlige blokken vil dermed fortsatt forsøke å komme i regjeringskontorene på Rosenbad, uten støtte fra Sverigedemokraterrna. Det betyr at de dermed ikke kan få flertall.

– Vi vil at talsmannen skal gi Ulf Kristersson oppdraget å danne regjering, sier Centerpartiets leder Annie Lööf onsdag formiddag.

Centerpartiets partileder Annie Lööf Foto: Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

I går måtte statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna gå av etter at et flertall i Riksdagen ikke hadde tillit til ham. Löfven leder nå en overgangsregjering.

Sprekker Alliansen?

Tirsdag ettermiddag var det full splid i den borgerlige blokken. Den viktigste årsaken var at Ebba Busch Thor i et intervju med SVT åpnet for å hente støtte hos Sverigedemokraterna. Dermed ville en borgerlig regjering ha flertall i Riksdagen.

Ebba Busch Thor fra Kristdemokraterna åpnet tirsdag opp for at den borgerlige Alliansen skulle innlede samtaler med Sverigedemokraterna Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Det fikk Liberalernas leder Jan Björklund til å reagere kraftig. Han varslet at det borgerlige samarbeidet nå kunne sprekke.

Liberalernas partileder, Jan Björklund Foto: Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

Intern uro

Ifølge Expressen er det uro i flere av de borgerlige partiene. I Moderaterna mener flere ledende politikere at det borgerlige regjeringsprosjektet er dødt og at Ulf Kristersson må endre strategi.

De han lenge irritert seg over at særlig Centerpartiet og Liberalerna åpner for et samarbeid med Socialdemokraterna.

Denne fløyen ønsker at Kristersson sammen med Kristdemokraterna innleder samtaler med Sverigedemokraterna. Det har ført til splittelse og uenighet blant politikerne i partigruppen.

Også i Liberalerna er det misnøye, men den retter seg først og fremst mot partileder Jan Björklund. Etter elleve år som leder mener flere han bør byttes ut.

I Centerpartiet er leder Annie Lööf også utsatt for intern kritikk. Dette går særlig på hennes lederstil og at hun lytter for lite til partikollegaer. Dette skal ha skapt splittelse i partigruppen.

I løpet av onsdag skal talsmann Andreas Norlèn ha samtaler med alle lederne for partiene i Riksdagen. Målet er å se om det er grunnlag for å danne en ny regjering i Sverige.