Mannen som tapte valget, men likevel kan bli statsminister

Dragkampen om regjeringsmakten i Sverige ser ut til å bli et seigt maraton, som kan pågå store deler av høsten.

Denne uken starter alvoret når riksdagen åpner.

Mannen som tapte valget, men likevel gjør krav på makten, kan da gjøre sitt første fremstøt.

– Hvis ikke Stefan Löfven og regjeringen selv går av, vil vi stemme for at de skal avsettes når Riksdagen trer sammen igjen, har Kristersson uttalt.

Et elendig valg

Kristersson holder dermed fast på det han sa fra talerstolen på Moderaternas vake i Stockholm valgnatten.

Partilederen måtte der erkjenne at Moderaterna hadde gjort et historisk dårlig valg, men ikke like ille som mange fryktet på forhånd.

Partiet beholdt posisjonen som landets nest største parti, selv om oppslutningen endte 3,49 prosentpoeng lavere enn ved forrige valg.

Likevel kåret Kristersson seg selv til valgvinner, og var tydeligere enn mange hadde ventet i spørsmålet om hva som nå skulle skje.

– Det svenske folket har valgt en ny riksdag. Alliansen er klart større enn regjeringen. Denne regjeringen har gjort sitt, den burde aldri ha tiltrådt til å begynne med, og nå skal den gå av, sa Ulf Kristersson til stor jubel på valgvaken.

NEDERLAG: Valgplakater med bilde av Ulf Kristersson fjernes etter valget i Stockholm. Tiden vil vise om Moderat-lederen blir statsminister i Sverige, til tross for det dårlige valget. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Makt med Sverigedemokraternas velsignelse

Fintellingen, som først var klar mange dager etter valget, viser at den rødgrønne blokken i svensk politikk har ett mandat mer enn den borgerlige alliansen.

Moderaterna står likevel fast på at de vil forsøke å danne en allianse-regjering sammen med Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna. Argumentet er at det uansett vil være et flertall i riksdagen som foretrekker en borgerlig regjering.

SVERIGEDEMOKRATERNA MÅ STØTTE: Ulf Kristersson kan bli statsminister i Sverige, men er avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Da tar man det for gitt at Sverigedemokraterna med sine 62 mandater, vil ha Ulf Kristersson som statsminister fremfor Stefan Löfven.

– Å avsette en statsminister er én ting. Et helt annet spørsmål er hvem som skal tiltre og på hvilket grunnlag, sa sittende statsminister Stefan Löfven til SVTs Aktuelt i forrige uke.

Löfven peker med det på det usikkerhetsmomentet Sverigedemokraterna utgjør i Riksdagen.

Ingen vet nøyaktig hva partileder Jimmie Åkesson tenker, bortsett fra at han krever innflytelse.

Alle de andre partiene har gjort det klart at de ikke vil samarbeide med Sverigedemokraterna. Spørsmålet er om Åkesson mener en statsminister Kristersson er bedre enn en statsminister Löfven.

KAN BESTEMME: Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson utenfor Riksdagen i Stockholm. Partiet kan få avgjørende innflytelse over hvem som får regjeringsmakt i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB Scanpix

Kort vei til makten

Ulf Kristersson har hatt dårlig tid. På under ett år har han skullet gjøre alt det en statsministerkandidat vanligvis gjør på fire år; forme partiets politikk, reise rundt i Sverige, debattere og knytte bånd til andre lands ledere.

Anna Kinberg Batra gikk av som Moderat-leder i august 2017. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Ulf Kristersson ble nemlig leder midt i en partikrise og med bare et knapt år igjen til valget.

Egentlig var det Anna Kinberg Batra som skulle lede Moderaterna til riksdagsvalg.

Hun trakk seg i august 2017 etter måneder med elendige meningsmålinger og en flørt med Sverigedemokraterna som splittet partiet.

Inn kom Ulf Kristersson som trakk en tydeligere strek i sanden; Moderaterna skulle ikke sitte i noen regjering med Sverigedemokraterna.

Noe formelt samarbeid mellom partiene var heller ikke aktuelt. Partiets politikk ble spisset.

Den nye partilederen snakket om innvandring og integrering, lovet tiggerforbud og strengere asylregler.

Bånd til Kina

Får Moderaterna regjeringsmakt etter valget, er det en stor familie som flytter inn i Sagerska huset i Stockholm, den svenske statsministerens offisielle bolig.

Ulf Kristersson feiret nylig 25-års bryllupsdag med kona Birgitta Ed. Sammen har de tre døtre som alle er adoptert fra Kina. Familien har også bodd en periode i landet, og er nøye med å reise tilbake og holde kontakt med døtrenes røtter.

Ulf Kristersson har tre døtre som er adoptert fra Kina. Familien har også bodd en periode i landet. Foto: JANERIK HENRIKSSON / AFP

– Engasjementet begynte for oss som det gjør med nesten alle som adopterer. Man oppdager at man vil ha barn, men at man ikke klarer det for egen maskin. Vi var ganske raske med å si at dette er en kjempebra måte å skape en familie på, sier Kristersson til Expressen.