Moderaterna slår sprekker i striden om SD

Ifølge avisen Expressen pågår et internt opprør i Moderaterna. Partileder Ulf Kristersson er den borgerlige blokkens statsministerkandidat.

Kristersson har ikke greid å stable på plass en regjering sammen med de tre borgerlige samarbeidspartiene.

Tirsdag ble det klart at de borgerlige partiene står sammen om at Sverigedemokraterna fortsatt skal holdes utenfor politisk innflytelse. Ulf Kristersson får nå kritikk fra egne rekker.

Flere av partiets riksdagspolitikere har på gruppemøter satt frem krav om at partilederen innleder samtaler med Sverigedemokraterna.

Hensikten er å få støtte for et borgerlig regjeringsalternativ som skal få Moderaterna i regjering med Kristersson som statsminister.

Kritiker med innvandrerbakgrunn

En av de sentrale kritikerne er Hanif Bali. Den 31-årige svensk-iraneren har representert Moderaterna i Riksdagen siden 2010.

Hanif Bali representerer Moderaterna i Riksdagen

Før valget var Bali tydelig på at han ønsket et samarbeid med Sverigedemokraterna.

– Jeg har ingen problemer med å bli enige med Sverigedemokraterna i saker der vi står nær hverandre, som for eksempel i migrasjonspolitikk, sa Bali til Expressen.

De siste dagene har Hanif Bali kommet med intern kritikk av partiledelsen for at de ikke støttet Sverigedemokraternas Björn Söder da han stilte som kandidat til presidentskapet i Riksdagen.

Björn Söder fra Sverigedemokraterna Foto: Lars Pehrson / SvD/TT

Flere av Moderaternas representanter brøt med partiledelsens ønske om å stemme på Lotta Johansson Fornarve fra Vänsterpartiet. De ga i stedet sin støtte til Söder.

Lojalitetsbruddet oppfattes som et opprør.

Får støtte fra distriktene

Opprørerne i den sentrale partigruppen får også støtte fra flere ledende lokallagsledere. En av dem er kommunalråd i Vellinge kommune, Carina Wutzler.

Carina Wutzler er kommunalråd i Vellinge i Skåne. Foto: Odd Clausen

– Vi må senke garden som enkelte holder høyt og innse at man må snakke med alle, sier Wutzler i et intervju med Sveriges Radio.

– Vi kan ikke la Centerpartiet og Liberalerna diktere vilkårene hele tiden. Vi må også stå opp for Moderaterna. En uforpliktende samtale med Sverigedemokraterna synes jeg man kan ha, sier hun.

Hun får støtte av Lars-Ingvar Ljungman. Han er fylkesleder i Skåne, et område hvor Moderaterna har høy oppslutning.

Lars-Ingvar Ljungman, fylkesleder for Moderaterna i Skåne. Foto: Ebba Granath / Sveriges Radio

– Vi vil ha en allianseregjering. I mine øyne innebærer det at vi må være forberedt på å ha samtaler og forhandle med Sverigedemokraterna, sier Ljungberg.

Også flere næringslivstopper har gått aktivt ut og bedt Ulf Kristersson gå i dialog med Sverigedemokraterna for å få på plass en borgerlig regjering.

Kristersson har sammen med de øvrige partilederne i Alliansen håpet at Sverigedemokraterna ville støtte en borgerlig regjering. Det til tross for at partiet ikke skulle få noen politisk innflytelse.

Etter valget har SDs partileder Jimmie Åkesson gjentatte ganger slått fast at det ikke kommer til å skje.