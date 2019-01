Da britiske myndigheter i september 2018 offentliggjorde navnene på mennene de mente hadde forsøkt å forgifte Sergej Skripal og hans datter Julia i mars 2018, var det bare begynnelsen på en katastrofe for den russiske militære utenlandsetterretningen GRU.

I alle fall hvis vi skal tro kilder i den britiske statsadministrasjonen, som den vanligvis godt informerte avisen The Telegraph har vært i kontakt med.

Det var ifølge britisk politi Ruslan Bosjirov og Aleksandr Petrov som hadde reist inn i Storbritannia og forsøkt å drepe sin tidligere kollega Sergej Skripal i hans nye hjemby Salisbury.

To russere siktet for nervegiftangrepet mot Skripal

Agentenes virkelige navn ble avslørt

Sergej og hans datter Julia ble forgiftet av Novitsjok, et meget farlig stoff som ble utviklet i Sovjetunionen med tanke på angrep mot enkeltpersoner som man ønsket å rydde av veien.

Det gikk ikke lang tid før britiske og russiske journalister kunne fortelle at Petrov og Bosjirov i virkeligheten het Aleksander Misjkin og Anatolij Tsjepiga og var høyt dekorerte GRU-offiserer, men fartstid både fra konflikten i Tsjetsjenia og fra hendelsene i Ukraina i 2014.

Avsløringen av identiteten til Misjkin og Tsjepiga gjorde at det var mulig å spore opp ytterligere 40 personer med tilknytning til russisk etterretning, fordi alle hadde oppført adressen Khorosjevskoje Sjosse 76 B, hovedkvarteret til GRU, som sin hjemmeadresse i visumsøknadene til Storbritannia.

–Det kommer til å ta flere tiår for GRU å få tilbake fotfeste i Storbritannia sier en kilde til The Telegraph.

Denne russiske militære etterretningstjenestens hovedkvarter ligger litt i utkanten av Moskva Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Tett samarbeid med allierte

Britisk politi og etterretningstjeneste har samarbeidet tett med allierte lands etterretningstjenester for å nøste opp GRUs nett av agenter som har operert i Europa. Da GRU sendte et team med agenter til Nederland for å forsøke å hacke seg inn i databasen til Organisasjonen for forbud av kjemiske våpen, ble dette teamet avslørt og agentene arrestert.

En av agentene, Aleksej Morenets, hadde bilen sin registrert til en adresse med tilknytning til GRU i Moskva, noe som gjorde det mulig å registrere andre biler og personer med tilknytning til samme adresse.

Ifølge The Telegraph har den mislykkede Skripal-operasjonen også gjort det mulig for vestlig etterretning å spore forsøk fra russisk side å blande seg inn i etterforskningen av doping innenfor idrett og i valg i USA.

Opphold på hemmelig sted

Både Sergej og Julia Skripal falt i koma etter at de kom i berøring med Novatsjek, men begge overlevde angrepet og skal nå være tilnærmet friske. The Telegraph skriver at Sergej og Julia Skripal nå oppholder seg på hemmelig adresse i Sør-England, under beskyttelse av en spesialenhet fra britisk politi.

Julia Skripal skal ha bestemt seg for ikke å dra tilbake til Moskva og Russland og det gjøres nå forsøk på å omskolere henne slik at hun kan få seg jobb i England. Begge skal ha forandret utsende betydelig slik at det ikke umiddelbart er mulig å gjenkjenne dem.

Julia og Sergej Skripal fotografert før de ble forgiftet i mars 2018 Foto: REX/Shutterstock / Shutterstock

Sergej Skripal var oberst i den russiske militære etterretningstjenesten, men fra 1995 samarbeidet han med den britiske etterretningstjenesten MI6, og skal ha oppgitt navnene på mange russiske agenter til britene.

Men i desember 2004 ble Skripal arrestert av den russiske sikkerhetstjenesten FSB, og i 2006 ble han dømt til 13 års fengsel for høyforræderi. I 2010 ble han utvekslet med en gruppe russiske agenter, blant annet den høyt profilerte Anna Tsjapman som var arrestert i USA.

Dobbeltagent avslørte ti russiske spioner

Masseutvisninger

Skripal skal ha fortsatt samarbeidet med britisk etterretning etter at han bosatte seg i Storbritannia, og det kan være dette som gjorde at ledelsen i GRU bestemte seg for å gjøre et forsøk på å ta ham av dage.

Forsøket på forgiftning av Sergej og Julia Skripal førte til en av de største krisene siden den kalde krigen mellom Storbritannia og Vesten på den ene siden og Russland på den andre.

Britene utviste 23 russiske diplomater mens USA fulgte opp med å utvise hele 60 russere.

Seinere fulgte en rekke andre land også opp med å utvise russiske diplomater. En russisk diplomat måtte rise fra den Russlands ambassade i Norge. Russland svarte med samme mynt og utviste et tilsvarende antall vestlige diplomater.

Russland utviser norsk diplomat – ambassadøren kalt inn på teppet