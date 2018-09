– Vi er ikke agenter, sier mistenkte for Skripal-forgiftningen

Ruslan Bosjirov og Aleksandr Petrov sier at det stemmer at det er de to man ser på overvåkingsbildene som britisk politi har sendt ut.

– Men dette er et fryktelig sammentreff, vi har vært i Salisbury, men har ikke vært klar over at vi var i nærheten av boligen til Skripal, sier de i intervjuet med RT som blir sendt på tv senere i dag.

– Våre venner har lenge sagt at vi burde besøke den flotte byen Salisbury, sier Aleksandr Petrov til RT.

Ruslan Bosjirov sier at byen er kjent som et turiststed med en berømt katedral. Begge nekter for å ha noe med drapsforsøket å gjøre og at de jobber for den russiske etterretningstjenesten. De vil ikke si stort om privatlivet sitt, men forklarer at de er næringsdrivende som driver med kosttilskudd.

Sier besøket ble kort på grunn av mye snø

– Helt fra begynnelsen av planla vi å reise til London for å slå oss løs. Dette var ingen forretningsreise.

Ruslan Bosjirov (tv) og Aleksandr Petrov (th). Overvåkingsbilder av de to på togstasjonen i Salisbury 3. mars. Foto: Ho / AFP

Petrov sier de hadde planlagt å være i London, og dra innom Salisbury. Men oppholdet ble kort. I byen var de mye snø og de ble våte. Derfor dro de tilbake etter bare en times tid, forklarer han.

De to avviser at de hadde med seg noen parfymeflaske.

– Vi hadde ikke med oss gift i noen parfymeflaske, det ville vært mistenkelig i en kontroll om en mann hadde med seg kvinneparfyme.

De to sier de fortjener en unnskyldning fra dem som angrep Skripal og datteren hans, hvis de skyldige noen gang blir funnet.

Ifølge redaktøren i RT var de to var svært nervøse under intervjuet.

Noen la igjen blomster der Skripal og datteren ble funnet forgiftet. Bildet er tatt 19. mars. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Er etterlyst

Russiske myndigheter har lenge nektet for å ha noe med giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury å gjøre.

Tidligere i september etterlyste Storbritannia de to russiske mennene Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov, som de mener sto bak attentatet.

Ifølge britisk politi fløy de to tilbake til Moskva fra Heathrow flyplass på kvelden 4. mars, få timer etter at Sergej Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i den britiske byen Salisbury.

Skripal og datteren tilbrakte flere uker på sykehus før de til slutt ble utskrevet.

Ifølge britenes statsminister Theresa May er de to mennene trolig agenter i Russlands militære etterretningstjeneste GRU. Britene har siktet dem for angrepet.