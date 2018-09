To russere siktet for nervegiftangrepet mot Skripal

De to er Alexander Petrov og Ruslan Boshirov.

Dette er ikke deres ekte navn, men falske navn som ble brukt under deres opphold i Storbritannia. De to er rundt 40 år, sier Scotland Yard som har offentliggjort bilde av de to.

– Vi har nok bevis for å få dem dømt, sier Sue Hemming i britisk påtalemyndighet.

Politiet sier at de to fløy fra Moskva til London med russiske pass to dager før Skripal ble angrepet med nervegiften.

Se reiseruten til de to mistenkte russerne. Du trenger javascript for å se video. Se reiseruten til de to mistenkte russerne.

Politiet har også offentliggjort en rekke bilder av mennene, mens de reiste fra London til Salisbury mellom 2. og 4. mars.

Ifølge politiet fløy de to tilbake til Moskva fra Heathrow flyplass på kvelden 4. mars, få timer etter at Sergei Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i den britiske byen Salisbury.

Skripal og datteren to tilbrakte flere uker på sykehus før de til slutt ble utskrevet.

NERVEGIFT: Sergei Skripal og datteren Julia ble angrepet med nervegift i mars. Foto: Yuri Senatorov / AFP

– Manipulert informasjon

Storbritannia har anklaget Russland for å stå bak nervegiftangrepet, noe russiske myndigheter benekter.

Russland anklager britiske myndigheter for å spre "manipulert informasjon" etter at britisk politi onsdag siktet de to russerne for angrepet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Pressetalskvinnen for det russiske utenriksdepartementet, Mara Zakharova, sier til det russiske nyhetsbyrået Tass at de heller ikke har kjennskap til de to russerne.

Hemming i britisk påtalemyndighet sier at de ikke vil be Russland om å utlevere de to mistenkte mennene, fordi russisk lov forbyr utlevering av landets borgere.

Britisk politi har utstedt en europeisk arrestordre på de to mennene. Det betyr at de kan bli arrestert hvis de reiser fra Russland til et annet europeisk land.

I juli snublet ytterligere to personer over en beholder som antas å ha blitt brukt til å frakte nervegiften i, og en av de to døde få dager senere.

Utviste diplomater

Nervegiftsaken førte til en opphetet ordkrig mellom Russland og Storbritannia og masseutvisninger av diplomater. Også en rekke andre vestlige land, deriblant USA, Norge og de fleste EU-landene, utviste russiske diplomater.

USA har også innført økonomiske sanksjoner mot Russland på grunn av Skripal-saken.