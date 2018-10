Gravegruppe har identifisert den andre mistenkte bak Skripal-angrepet

For snart to uker siden avslørte gravejournalistene i Bellingcat identiteten til den ene av de to mennene som britiske myndigheter mener kan ha vært involvert i giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren i Salisbury i England.

Mannen som kalte seg Ruslan Bosjirov, er ifølge gravejournalistene identisk med Anatolij Tsjepiga, offiser i de russiske spesialstyrkene Spetsnaz.

Nå skriver Bellingcat at de har identifisert også den andre mistenkte.

Mannen som reiste til Storbritannia under navnet Aleksandr Petrov, heter egentlig Alexander Mishkin. Han skal være lege i det russiske militæret og jobbe for etterretningstjenesten GRU, ifølge gruppa.

IDENTIFISERT: De to mennene som er mistenkt for å stå bak giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren i Salisbury, skal nå være identifisert. Foto: HANDOUT / Reuters

Identifisert med passkopi

I et intervju med den russiske TV-kanalen RT fortalte de to mennene at de hadde vært i Salisbury for å se på byens turistattraksjon, blant annet katedralen.

De avviste at de var agenter.

Seinere har omfattende undersøkelser som er gjort av den uavhengige etterforskningsgruppen Bellingcat og en annen gruppe for undersøkende journalistikk, The Insider, vist at de to hadde fått utstedt pass i Moskva på et kontor som vanligvis er forbeholdt personer med tilknytning til de hemmelige russiske tjenestene.

Bellingcat skriver at de i arbeidet med å identifisere Mishkin, blant annet har brukt en rekke åpne kilder i tillegg til informasjon fra bekjente av ham og kopi av passet.

NERVEGIFT: Spesialetterforskere undersøker området der eksspionen Sergej Skripal og datteren ble forgiftet. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

– Rekruttert under legestudiene

Gruppa mener å kunne dokumentere at han ble født i 1979 i landsbyen Loyga i Arkhangelsk-distriktet nordvest i Russland.

Han studerte medisin ved en av Russlands fremste militære utdanningsinstitusjoner. Det var under legestudiene han ble rekruttert av etterretningstjenesten, ifølge Bellingcat.

De skriver at Mishkin i 2010 flyttet til Moskva og at det var der han fikk en ny identitet og nytt pass under navnet Aleksandr Petrov.

Han skal ha reist flere ganger til blant annet Ukraina med dette passet, før han altså i mars i år dro til Storbritannia.

Gruppa vil på tirsdag legge fram flere detaljer om hvordan de avdekket identiteten hans, skriver BBC.

Russland benekter enhver innblanding i nervegiftangrepet mot Sergej Skripal og hans datter Julia i mars. De to overlevde, men i juli døde den britiske kvinnen Dawn Sturgess etter tilfeldigvis å ha blitt eksponert for samme gift.

Hverken russiske eller britiske myndigheter har foreløpig kommentert de siste opplysningene, skriver nyhetsbyrået Ap.