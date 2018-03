Skoler i Pennsylvania har «væpnet» elevene sine med steiner i tilfelle skoleskyting

– Hvis væpnede inntrengere forsøker å komme seg inn i et av våre klasserom, vil de møte et klasserom fullt av elever væpnet med steiner.

Det sier David Helsel, inspektør ved skoledistriktet Blue Mountain i Pennsylvania, under et høringsmøte om skolesikkerhet tidligere i mars.

Skoledistriktet driver fem skoler i området Schuylkill, og har fått svært mye oppmerksomhet etter at det ble kjent at steiner er del av sikkerhetstiltakene på skolene.

David Helsel taler under høringsmøtet om skolesikkerhet i Harrisburg.

Debatten om hvordan skoler skal beskyttes mot skyting har pågått for fullt etter at 17 personer ble drept på en skole i Parkland i Florida i februar. Skoleskytingen var den dødeligste siden massakren på Sandy Hook i 2012.

Innførte flere tiltak

Skoledistriktet har måttet publisere en video på Facebook, der inspektøren forklarer tiltakene nærmere på grunn av den store oppmerksomheten saken har fått.

– Vi har bestemt oss for å gi elevene våre verktøy for selvforsvar, hvis det trengs, sier Helsel.

Han forteller at det er to år siden skoledistriktet innførte flere tiltak for å bedre skolesikkerheten, og det innebar blant annet trening i hvordan man skal håndtere en skytesituasjon. Han understreker at steinene kun fungerer som en «siste utvei», dersom en væpnet person klarer å komme seg inn i klasserommene.

– Vi skjønner at en pistol er mye mer dødelig enn en stein, sier han, og fortsetter:

– Det er vårt håp at vi kan stanse en inntrenger fra å få tilgang til klasserommene våre, og vi mener at en form for forsvar, slik som å kaste ting som steiner mot inntrengeren er mer effektiv enn å sitte i ro og vente på at inntrengeren kommer seg inn.

Har foreslått å bevæpne lærere

Amerikanske myndigheter har kun gjort mindre endringer i våpenlovene siden i skytingen på Marjory Stoneman Douglas High School i februar.

Trump-administrasjonen har foreslått våpentrening av enkelte skoleansatte, og forbedret bakgrunnssjekk ved våpenkjøp. De vil heve ikke heve aldersgrensen for våpenkjøp med det første.

USAs utdanningsminister, Betsy DeVos har utformet en kommisjon for skolesikkerhet, som skal samles for første gang 28. mars. Kommisjonen skal jobbe med forslag til hvordan skolesikkerheten i landet kan bedres.

– De siste ukene har jeg hatt flere møter med foreldre og organisasjoner som siden tragedien (i Florida, jour.anm.) har fokusert på å finne løsninger på skolevold. Kommisjonens oppgave vil være å høre på ideene deres og ideene til alle andre som ønsker å finne løsninger for å bedre skolesikkerheten i landet, sier DeVos i en pressemelding.