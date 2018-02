Guttene bak #NeverAgain: – Vi kan bruke tida vår bedre andre steder enn på skolen nå

De går fra intervju til intervju og blir gjenkjent på gata.

Tre av avgangselevene som leder an i #NeverAgain-kampanjen for strengere våpenlover, har knapt sovet den siste uka.

– Sove må vi gjøre senere. Nå må vi bruke de sterke stemmene vi plutselig har fått til å forsøke å skape forandring, sier Diego Pfeiffer (18).

Han er skoleflink og har bare fire måneder igjen av de siste året på videregående.

– Egentlig har jeg oppfylt kravene for å fullføre allerede. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå. Kanskje jeg heller vil forandre verden, sier han.

SAMMEN I STORMEN: De er elever ved Marjorie Stoneman Douglas Videregående skole, der Nikolas Cruz drepte 17 elever 14. februar. Ryan Deitsch, Diego Pfeiffer og Chris Grady er glad de har hverandre i stormen og kampanjen de står i. Foto: LARS OS / NRK

– Amerikanerne vil glemme

De siste dagene har de stilt spørsmål på TV i CNNs direktesendte folkemøte, møtt kongresspolitikere og svart på utallige henvendelser.

De har mottatt millioner av dollar i donasjoner fra både vanlige folk og Hollywood-stjerner som George Clooney og Oprah Winfrey.

– Er dere fornøyde med det som har skjedd så langt?

– Ja, politikerne hadde ikke hatt disse samtalene og kommet med disse utspillene om vi ikke hadde tatt ordet. Men vi krever mye større endringer, sier Chris Grady (18).

Ryan Deitsch liker å drive med improvisasjon på fritida og synes han har fått brukt evnene sine de siste uka, blant annet da han holdt en improvisert tale i kongressen i delstatshovedstaden Talahassee.

– Det viktigste nå er at energien fortsetter fram mot valget i november. Amerikanere har en tendens til å glemme så fort kameralampene slukker. De går videre. Det skal vi sørge for at de ikke gjør denne gangen, sier han.

Var sint mens han gjemte seg

Chris Grady møtte NRK allerede dagen etter skytemassakren på skolen hans i Florida.

Sammen med en venninne gjemte han seg bak et piano i et kott mens han hørte gjerningsmannens skudd komme nærmere.

FRA SINNE TIL HANDLING: Chris Grady var fortvilet og sint da NRK møtte ham på minnestunden dagen etter massakren. Nå har ham omgjort sinnet til handling. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Jeg var nesten ikke redd, bare sint og forbannet for at dette skjer om og om igjen og at ingenting blir forandret, sa han på minnestunden.

Nå er Chris glad for å gjøre noe meningsfylt før han drar i militæret til sommeren.

– Jeg tror faktisk vi kan få noe til å endre seg.

Foreldre stiller med hus og mat

Sammen med klassevenner møtes de hjemme hos hverandre og organiserer kampanjen.

– Får dere hjelp fra foreldre?

– Ja, de gir oss hus vi kan møtes i.

– Og mat. Det er viktig, skyter Ryan inn.

Men ellers driver ungdommene kampanjen selv. De har laget webside og debatterer aktivt på Twitter.

De er stolte over å være så mange og ikke ha en klar leder.

– Vi jobber sammen. Ingen bestemmer, forklarer de.

Venninnen Emma Gonzales som holdt talen i Fort Lauderdale sist helg, som fikk en hel verden til å legge merke til ungdommene, har reist til Los Angeles for å være med i talkshowet til Ellen DeGeneres.

Men mange andre tenåringer tar seg av medietrykket i Parkland.

Veien til strengere våpenlover er lang.

President Donald Trump sa på onsdag at han ønsker strengere bakgrunnssjekk av dem som kjøper våpen og høyere aldersgrenser, men senere i uka virket han mer opptatt av å bevæpne lærere.

Delstatsforsamlingen i Florida vil ikke forby salget av det halvautomatiske våpenet AR-15 som ble brukt i skolemassakren.

Men Florida-senator Rick Scott brøt delvis med våpenlobbyen på fredag og foreslo både høyere aldersgrenser og strenger bakgrunnssjekk.

Og etter at NRAs talskvinne Dana Loesch fredag beskyldte CNN og andre tv-selskaper for å ønske masseskytinger «fordi de liker seertallene gråtende, hvite mødre på TV gir», ble det twitterstorm.

Det har ført til at en rekke store selskaper med United Airlines, Hertz og Avis i spissen avslutter sine samarbeidsavtaler med organisasjonen, som har 5 millioner medlemmer.

Les også: NRA langer ut mot alle som distanserer seg fra dem

MINNESTUND: Elever på minnestunden dagen etter massakren. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Møter gjerne Trump

På spørsmål om de ønsker å møte president Trump for å snakke om sitt budskap, svarer guttene bak #NeverAgain-kampanjen slik:

– Vi møter ham gjerne dersom han vil lytte til oss. Men bare dersom han faktisk lytter til det vi har å si, sier Ryan Deitsch.

18-åringene har lagt merke til at presidenten hadde en huskelapp i hånda da han møtte etterlatte etter skoleskytinger på onsdag, der det blant annet sto «Jeg hører dere».

– Det faktum at han trenger en lapp for å huske å si at han lytter, sier jo sitt, påpeker de.

– Vi trenger ikke å møte ham i Det ovale kontor. Vi kan møtes på plenen eller på en burgersjappe nede i gata, bare han virkelig vil lytte, sier Ryan.