Skogbranner i Alaska og Sibir fører til enorme CO₂-utslipp

Deler av den nordlige halvkule har hatt uvanlig varmt og tørt vært de siste månedene.

Det har ført til store skogbranner, særlig i Alaska og Sibir, skriver Verdens meteorologi-organisasjon WMO.

– Siden starten av juni har vi sett skogbranner i Arktis i et omfang vi aldri har sett før, sier WMO-talskvinne Clare Nullis til Reuters.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) har siden starten av juni overvåket over 100 intense og langvarige skogbranner nord for polarsirkelen.

Bare i juni i år førte brannene til utslipp av 50 millioner tonn CO₂ til atmosfæren.

Det er nesten like mye som de 53 millioner tonn CO₂-ekvivalenter som Norge slapp ut fjor.

CAMS skriver at utslippene fra skogbrannene i juni i år er like store som alle juni-utslipp for årene 2010–2018 til sammen.

De fleste av brannene har vært i Alaska og Sibir, mens en i den kanadiske provinsen Alberta har vært like stor som Luxemburg,

Et kart fra Alaskas informasjonsside for skogbranner viser aktive skogbranner i delstaten 15. juli. Foto: Faksimile

Rekordvarme i nord

Mye av grunnen til de store skogbrannene er at temperaturen i nordområdene har vært langt høyere enn normalt i sommer.

I juni var gjennomsnittstemperaturen i deler av Sibir nesten ti grader høyere enn gjennomsnittet for perioden 1980–2010.

Også i Alaska har sommeren vært langt varmere enn normalt. 4. juli ble det satt rekorder flere steder med temperaturer opp til 32 grader.

Senest sist helg hadde verdens nordligste permanent bebodde bosetting, Alert i Canada, hele 21 grader.

– Det er ganske fenomenalt som statistikk. Dette er bare ett eksempel blant hundrevis av andre rekorder som global oppvarming fører til, sier Armel Castellan, som er meteorolog i Canadas miljøverndepartement til NTB.

Også i havet i nordområdene er langt varmere enn normalt. I det nordlige Bering-havet og det sørlige Tsjuktsjer-havet er det målt overflatetemperaturer som er mer enn 5 grader varmere enn gjennomsnittet for perioden 1980–2010.

Brenner i ukevis

– Når luften blir varmere, tørker vegetasjon som skog opp raskere enn den ellers vil og blir dermed mer brennbar, sier Hanne Heiberg, forsker i klimatjenesteavdelingen ved Meteorologisk institutt, til NRK.

Skogbrannene dekker store arealer og brenner i ukevis. En skogbrann som har fått navnet Rainbow 2, startet ifølge Alaskas informasjonsside for skogbranner den 29. juni i år etter et lynnedslag.

Søndag hadde brannen svidd av nesten 50 kvadratkilometer skog, til tross for at det er fløyet inn brannmannskaper fra blant annet Utah for å bekjempe brannen.

Verre enn på 10.000 år

Hanne Heiberg, forsker i klimatjenesteavdelingen ved Meteorologisk institutt Foto: Magne Velle, Meteorologisk institutt

Klimaendringene fører til at de nordlige områdene varmes opp raskere enn verdens som helhet.

Hanne Heiberg sier at det er betydelig oppvarming i nordområdene, større enn det som er normalt for verden ellers.

– Siden tidlig 1970-tallet har for eksempel gjennomsnittstemperaturen steget 1,6 grader i Oslo mot hele 4,8 grader på Svalbard, sier Heiberg.

Varmen tørker ut skogområder og gjør at de blir mer brennbare.

– I fjor, da det var store skogbranner i Norge og Sverige, var det både veldig varmt og veldig tørt. Nedbørmangelen var uvanlig, men mer varme må vi regne med fremover, sier Heiberg.

En studie fra 2013 viser at det nordlige barskogsbeltet, som inkluderer den norske barskogen, brenner i større grad enn på minst 10.000 år.

– Del av et kretsløp

Klimaforsker Heiberg understreker at CO₂-utslipp fra skogbranner er en del av et kretsløp.

– Når vegetasjon brenner slippes det ut CO₂, men vegetasjonen vil gro opp etter hvert. Da vil den forbruke C02 gjennom fotosyntesen, og er derfor en del av et kretsløp, i motsetning til olje, sier Heiberg.