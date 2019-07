Ny studie: Oslo vil bli 2,2 grader varmere i 2050

En studie fra Crowther Lab ved Den tekniske høyskolen i Zürich har sett nærmere på hvordan klimaet vil endre seg frem til 2050 i 520 byer over hele verden.

Forskerne bak studien tar utgangspunkt i om vi klarer å stoppe temperaturøkningen innen 2050 på 2 grader sammenliknet med førindustriell tid.

I dag er vi allerede på omtrent 1 grad økning.

– Hovedmålet med studien er å finne en bedre måte å kommunisere klimaendringer på, og å gi folk flest en bedre forståelse av klimaendringer, sier Jean-François Bastin fra Crowther Lab til Financial Times.

Sjekk det interaktive kartet til Crowther Lab.

– Reise inn i fremtiden

Professor i meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Oslo, Frode Stordal, mener at studien er interessant rent prinsipielt. Han sier at forskerne vil anskueliggjøre klimaendringene, noe som for folk flest er abstrakt.

– Det er en slags reise inn i fremtiden der de tar med folk til en by der klimaet er slik de vil oppleve det i 2050, sier Stordal til NRK.

Professor Frode Stordal ved Universitetet i Oslo Foto: UiO

UiO-professoren sier at det har vært gjort tilsvarende studier både i Europa og USA, men dette er den første som er gjort på global basis.

– De har gjort et godt statistisk arbeid, det er det som er det store med studien, sier Stordal.

Han er likevel litt kritisk til noen av tallene i tabellene: – De bruker for eksempel prosenter når det gjelder temperaturøkning og det er nonsens når det gjelder å tolke en klimaendring.

REKORDVARMT: Ny varmerekord ble satt i Frankrike med 45,9 grader den 28. juni i år. Se hva franskmennene gjorde for å kjøle seg ned i ekstremvarmen. Du trenger javascript for å se video. REKORDVARMT: Ny varmerekord ble satt i Frankrike med 45,9 grader den 28. juni i år. Se hva franskmennene gjorde for å kjøle seg ned i ekstremvarmen.

Har regnet inn klimatiltak

I studien kan man gå inn på 520 byer og se hvordan klimaet vil være i 2050.

Forskerne har brukt tre vanlige klimamodeller og deretter regnet inn hvordan dette vil slå ut for de 520 byene, basert på optimistiske utslippsscenarioer som regner inn kraftige kutt i CO₂-utslippene frem mot 2050.

Jean-François Bastin har ledet studien. Han sier at det ikke er lett å se for seg hva en global oppvarming på to grader, slik det er lagt inn i Paris-avtalen, faktisk betyr. Foto: ETH

De har så sett på hvordan prognosene for byene stemmer overens med andre byers klima for perioden 1970–2000 når det gjelder variable som temperatur, nedbør og årstidsvariasjoner.

Resultatet er jevnt over at europeiske byer vil få et klima som om de lå 1000 kilometer lenger sør:

Oslo vil få klima som Bratislava, hovedstaden i Slovakia.

Helsinki vil få klima som Wien.

Athen vil få klima som Fez i Marokko.

Zürich vil få klima som Milano.

Marseille vil få klima som Alger.

Stordal sier at for enkeltsteder er det aspekter som ikke er berørt i studien som også er svært viktige for å vise hvordan klimaendringene vil være.

– Jeg vil ikke protestere på det de sier med 2,2 grader varmere i Oslo, men det er andre ting som også er viktig for klimaet. For eksempel hadde vi ekstrem tørke i fjor, mens det år har vært uvanlig kraftige regnskyll, sier han.

Temperaturer i 2050 By Vil tilsvare Temperaturøkning Økning i makstemperatur Oslo Bratislava 2,2 gr 5,6 gr København Paris 2,0 gr 5,0 gr Stockholm Budapest 3,0 gr 5,9 gr Madrid Fez (Marokko) 2,1 gr 6,4 gr Hamburg San Marino 1,4 gr 5,4 gr

Vil få klimaer verden ikke har sett før

Totalt har Crowther Lab kommet frem til at 77 prosent av verdens byer vil oppleve dramatiske klimaendringer.

Mens europeiske byer vil få et varmere klima, vil land nærmere tropene få et klima som ingen har opplevd før.

Byer som Kuala Lumpur, Jakarta, Rangoon og Singapore vil oppleve både kraftig tørke og nedbør.

– Vi er helt nødt til raskt å endre måten vi lever på planeten. Ellers komme vi bare til å ha flere og flere tørkeperioder, flommer og ekstreme hendelser, sier Bastin.