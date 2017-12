Senator: Stor mulighet for angrep på Nord-Korea ved ny prøvesprengning

Uttalelsen kommer etter at den republikanske senatoren gikk en runde golf med president Donald Trump. Graham sier de ofte snakker om Nord-Korea.

– Jeg vil si det per i dag er 30 prosents mulighet for en militær aksjon. Hvis Nord-Korea gjennomfører en ny atomprøvesprengning – den sjuende – vil jeg si 70 prosent, sier Graham i et intervju med avisen Atlantic.

Fakta om Nord-Korea Ekspandér faktaboks Nord-Korea, som har rundt 25 millioner innbyggere, ledes av Kim Jong-un, sønnesønn av landets første leder Kim Il-sung.

Nord-Koreas hær er den femte største i verden med én million soldater.

Det fattige landet er nærmest fullstendig isolert internasjonalt. Viktigste handelspartner er Kina.

Nord-Korea har pådratt seg verdenssamfunnets vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse programmene, noe ledelsen i hovedstaden Pyongyang nekter å etterkomme.

En lang rekke internasjonale sanksjoner er innført for å presse Nord-Korea til å oppgi sine våpenprogrammer.

USAs president Donald Trump har truet med militær maktbruk for å tvinge Nord-Korea til å skrinlegge sitt atomvåpenprogram.

USAs utenriksminister Rex Tillerson sa 12. desember at USA er villig til å holde et møte med Nord-Korea uten forhåndskrav. (Kilde: NTB)

– Må ta regimet ned

Graham regnes som en hauk i Kongressen – en som liker å true med militær makt.

– Et kirurgisk presist angrep er ikke et alternativ. Hvis du skal bruke militær makt, er det ikke bare for å nøytralisere kjernekraftanlegg. Du må være villig til å ta regimet helt ned, sier Graham.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sa nylig at han vil gjøre Nord-Korea til verdens største atommakt.

Nord-Korea har gjennomført seks kjernefysiske prøvesprengninger, og skal ifølge eksperter ha utviklet et missil som kan nå mål over hele USA.

USA vil tvinge Nord-Korea i kne gjennom sanksjoner og trussel av militær makt.

– Jeg er villig til, bokstavelig talt, å sette hundretusener av liv i fare, når vi vet at millioner av mennesker er i fare hvis vi ikke gjør noe, sier Graham.

Uenige om Nord-Korea

Utenriksminister Rex Tillerson strakk nylig ut en hånd til Nord-Korea.

– Vi er villige til å ha et første møte, uten å stille betingelser. La oss bare møtes og snakke om været om det er det dere ønsker. Vi kan også diskutere om møtebordet skal være rundt eller firkantet, om det er det dere er opptatt av, sa Tillerson.

Men uttalelsen ble slått tilbake av pressesekretær Sarah Sanders i Det hvite hus.

SENTRALT PLASSERT: Lindsey Graham på et møte med president Donald Trump og republikanske senatorer. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Villig til å sette liv i fare

Russland og Kina var imidlertid mer positive til Tillersons uttalelser.

Selv om senator Lindsey Graham regnes som en hauk, er også han positiv til samtaler med Nord-Korea.

– Jeg vil ikke utelukke noe for å forhindre krig. Når historien skrives, vil jeg ikke at folk skal si: Lindsey Graham ville ikke engang snakke med ham (Nord-Koreas leder).

Vil avskrekke

USA-EKSPERT: Kommentator Jan Arild Snoen i Minerva mener Graham overdriver muligheten for et amerikansk angrep på Nord-Korea. Foto: NRK

Kommentator Jan Arild Snoen i Minerva mener det Graham sier ikke kan tas alt for bokstavelig.

– Det er et ledd i en psykologisk krigføring for å avskrekke nordkoreanerne, og Graham har ofte behov for å gjøre seg viktig, sier Snoen.

Han mener faren for krig har økt med Trump som president, men at 70 prosent høres veldig mye ut.

– Hva Trump sier når han spiller golf og fem minutter etterpå, er ikke nødvendigvis det samme, poengterer han.

