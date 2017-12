Russisk ros til Tillerson etter Nord-Korea-invitasjon

– Vi kan bekrefte at slike konstruktive uttalelser imponerer oss langt mer enn den konfronterende retorikken som vi har hørt fram til nå. Dette kan uten tvil støttes, sier Dmitrij Peskov, talsmann for president Vladimir Putin.

President Putins talsmann gir USA ros for å dempe retorikken mot Nord-Korea. Foto: Seth Wenig / Ap

Også Kina reagerer positivt.

– Vi støtter alle forsøk som kan føre til en nedtrapping og løse uoverensstemmelsene gjennom dialog, sier talsmann for utenriksdepartementet i Beijing, Lu Kang.

Men Det hvite hus har allerede sådd tvil om Trump og Tillerson er på linje når det gjelder en eventuelt mykere linje.

– Trump har ikke endret syn på Nord-Korea, fastslår Sarah Huckabee Sanders, pressetalskvinne i Det hvite hus.

Trump har tidligere truet med å bruke militærmakt hvis Nord-Korea ikke vil oppgi sitt rakett- og atomvåpenprogram.

– La oss møtes!

Tillersons uttalelse kom under et seminar i Washington torsdag. Der framholdt han at USA er villig til å ha et møte med Nord-Korea uten å stille krav på forhånd.

USAs utenriksminister Rex Tillerson stiller ingen betingelser for å sette seg til forhandlingsbordet med Nord-Korea. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

– La oss bare møtes og snakke om været om det er det dere ønsker. Vi kan også diskutere om møtebordet skal være rundt eller firkantet, om det er det dere er opptatt av, sa Tillerson under et møte i tankesmia Atlantic Council i Washington.

Peskov påpeker at Russland lenge har bedt om at den amerikanske retorikken tones ned.

– Det er Putin som gjentatte ganger har bedt alle de involverte partene om å gjøre alt de kan for å etablere kanaler for dialog. Derfor er vi selvfølgelig fornøyd med slike uttalelser, sier Peskov.

Store ambisjoner

Kort tid etter Tillersons uttalelse meldte det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA at Nord-Koreas leder Kim Jong-un har som mål å gjøre landet til verdens største atommakt. Det er uklart om dette utspillet var et direkte svar på Tillersons invitasjon.

Trump har tidligere truet Nord-Koreas regime med utslettelse, og han har også kalt Kim både «den lille rakettmannen» og «en syk hundevalp».

– Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlige utenriksminister, at han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med den lille rakettmannen. Spar på kreftene, Rex, vi skal gjøre det som er nødvendig, tvitret Trump i oktober.

Russland anklaget for to uker siden USA for bevisst å forsøke å provosere Kim slik at han mister grepet og gjør noe uforsvarlig. Slik vil USA kunne skaffe seg en grunn til å slå tilbake, frykter russerne.