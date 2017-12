Kim sier han vil gjøre Nord-Korea til verdens største atommakt

– Vi vil fortsette utviklingen og bli den største atommakten og militærmakten i verden, sa den nordkoreanske diktatoren tirsdag, ifølge KCNA.

Kim kom med uttalelsen da han møtte utviklerne av de seneste missilene Nord-Korea har skutt opp på en to dager lang konferanse for å feire den nye raketten Hwasong-15.

Hyllet

Den nordkoreanske lederen sa også at Nord-Korea skal utvikle og produsere mer varierte våpen fremover, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Under konferansen delte Kim personlig ut medaljer til nordkoreanere som arbeider innen forsvarsteknologi, som har deltatt i arbeidet med landets atomvåpen- og missilprogram.

Foto: - / AFP

Ifølge KCNA sa Kim Jong-un at utviklingen av nye strategiske våpensystemer som atombombe, hydrogenbombe og den nye raketten Hwasong-15, gjort med stor innsats og teknologi, er fullføringen av landets atomprogram en stor historisk seier for partiet og for nordkoreanere.

Tillerson åpnet for samtaler

USA er villig til å innlede en ny forhandlingsrunde med Nord-Korea, uten å stille betingelser, sa utenriksminister Rex Tillerson tirsdag kveld amerikansk tid.

– Vi er villige til å ha et første møte, uten å stille betingelser, sa Tillerson under et møte i tankesmia Atlantic Council i Washington tirsdag.

INVITERTE TIL FORHANDLING: Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson står i kontrast til Trumps tidligere uttalelser om Nord-Korea. I oktober ba han utenriksministeren kunne spare seg bryet og at det er bortkastet å forhandle med Nord-Korea. Foto: Mandel Ngan / AFP

– La oss bare møtes og snakke om været om det er det dere ønsker. Vi kan også diskutere om møtebordet skal være rundt eller firkantet, om det er det dere er opptatt av, lød Tillersons budskap til Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Kort tid etter meldte KCNA at Kim Jong-un har som mål å gjøre landet til verdens største atommakt.