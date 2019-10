Seier for demokratene: Flertall i første avstemning mot Donald Trump

Avstemmingen er ment å formalisere veien videre i riksrettsprosessen.

Resolusjon åpner blant annet for at høringer av personer som er stevnet som vitner i granskingen, skal være offentlige.

Resolusjonen ble vedtatt med 232 mot 196 stemmer. Samtlige Republikanere stemte mot. Det gjorde også to av demokratene. Dette var den første avstemmingen i en prosess som trolig kommer til å ta mange måneder, skriver NTB.

I forkant av avstemningen har leder Nancy Pelosi bedt alle representanter fra Demokratene om å møte opp. Hun har hele tiden ment at det er viktig at høringene går for åpne dører.

– I dag har Representantenes hus tatt et nytt skritt for å etablere prosedyrene for åpne høringer utført av Etteretningskomiteen i Representantenes hus, slik at publikum kan se fakta selv, uttalte hun i forkant av avstemmingen.

Det var ventet at representantene i hovedsak ville dele seg langs partilinjer i avstemningen. Demokratene har flertall i Representantenes hus, og det var derfor ikke overraskende at resolusjonen ble vedtatt.

– Heksejakt

Bakgrunnen for høringene er beskyldningene mot Trump om at han skal ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden, som er en av favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020.

Trump selv nekter for å ha gjort noe galt i saken. Rett etter at stemmene var talt opp, tok presidenten til Twitter. Han kaller hele prosessen mot ham for «den største heksejakten i amerikansk historie»

Trumps pressetalskvinne, Stephanie Grisham, reagerte også på nyheten.

– Demokratene velger å sløse bort tid hver dag på den skammelige riksrettsetterforskningen, skriver hun i en uttalelse.

Hun kaller hele prosessen et forsøk på å ødelegge presidenten, skriver nyhetsbyrået AFP.

Samtidig fortsetter de lukkede høringene i saken, og torsdag er det Tim Morrison som spørres ut.

Han var Trumps rådgiver i russiske og europeiske saker, men gikk av dagen før torsdagens høring.

Morrison regnes som en hauk i sikkerhetspolitikken og har tidligere vært sentral i Republikanernes partiapparat.

Han samarbeidet tett med John Bolton, som nylig trakk seg som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.