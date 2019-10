Riksrettstrusselen mot Trump inn i en ny fase

Demokratene i den amerikanske Kongressen har startet en prosess som kan lede til riksrett. Denne uken skal de for første gang stemme over den i Representantenes hus og dermed er det klart for en ny fase.

Hittil har de fleste høringene vært lukkede, nå er planen mer åpenhet. Demokratene i Representantenes hus offentliggjorde tirsdag nemlig en resolusjon, en formell tekst, som formaliserer prosedyrene for de neste skrittene i riksrettsprosessen.

Planen er flere åpne høringer. Demokratene forbereder også å offentliggjøre mer fra undersøkelsene de gjennomfører og å sende noen av høringene på tv.

I den nye fasen vil president Donald Trump og hans advokater få anledning til å krysseksaminere vitner og etter hvert formelt presentere sitt forsvar.

Hvorfor har Demokratene startet denne prosessen?

Demokratene i Representantes hus har startet en rekke etterforskninger for å undersøke om president Donald Trump har misbrukt sin makt ved å presse et annet lands statsleder for å kunne oppnå politiske fordeler på hjemmebane.

Grunnen er et varsel om en samtale Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli der presidenten bad ukrainerne etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

Varsleren skal være ansatt i etteretningsapparatet, men lyttet ikke selv til samtalen.

Det hvite hus har frigitt en ikke ordrett utskrift av samtalen.

Hvordan foregår prosessen?

Flere komiteer i Representantenes hus jobber med saken. Leder av etterretningskomiteen, Adam Schiff, leder etterforskningene.

I flere uker har Demokratene i Representantenes hus gjennomført en rekke høringer og stevninger for å få tak i informasjon relatert til Trumps samtale med Ukrainas president.

Hittil har vitnemålene foregått bak lukkede dører. Mange av vitnene har ikke dukket opp. Det skjedde senest denne uken da Charles Kupperman, en tidligere rådgiver for nasjonal sikkerhet, skulle møte til høring.

Det hvite hus mener han kan unntas fra å vitne. Selv har han gått rettens vei for å søke klargjøring for om han skal vitne. Siden han ikke hadde fått noe svar mandag valgte han å ikke møte til den planlagte høringen.

Hva sier Trump og Republikanerne?

Flere Republikanere mener prosessen mangler legitimitet. Derfor nekter de å samarbeide. De har kalt den grunnlovsstridig, siden det aldri har blitt stemt over den i Kongressen.

Trump benekter at han har gjort noe galt. Han forsvarer også på twitter sin telefonsamtale med den Ukrainske presidenten. En telefonsamtale han gjentatte ganger har kalt «perfekt». Den amerikanske presidenten mener det pågår en heksejakt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hva har skjedd denne uken?

Denne uken kom det som ble et av de sterkeste vitnemålene hittil, ifølge informasjonen som har kommet fra et lukket møte i Kongressen. Tirsdag vitnet Ukraina-eksperten til det Nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus. Alexander Vindman er det første vitnet med førstehåndskjennskap til telefonsamtalen 25. juli.

Vindman har fortalt at han syntes det som foregikk var galt. To ganger skal han ha kontaktet advokater fordi med bekymringer om saken. Han sier at han ikke mente det var riktig å be om at et annet land skulle etterforske en amerikansk statsborger, og at han var bekymret for konsekvensene for USAs forhold til Ukraina. I tillegg til telefonsamtalen reagerte han, og varslet om et møte i Det hvite hus. Ifølge New York Times skal han også ha fortalt at utskriften som Det hvite hus laget etter samtalen utelot enkelte ord og fraser.

Vindman legger vekt på at han har arbeidet for landet sitt i 20 år. I forsvaret og som diplomat. Under demokrater og republikanere. Han legger selv vekt på at han har utført sine oppgaver på en ikke-partisk måte.

Trumps støttespillere derimot mener hans ukrainske bakgrunn (Vindman bodde i Ukraina fram til han var 3,5 år) gjør at han kan ha vært mer lojal mot Ukraina enn USA.

Donald Trump gikk i likhet med mange andre hardt ut mot vitnet tirsdag:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hva skjer videre?

Det er ventet flere vitnemål fremover.

Resolusjonen det stemmes over torsdag har gode muligheter for å få flertall, ettersom Demokratene har flertallet av de 435 setene i Representantenes hus, eller Huset som det også kalles.

Det er Etterretningskomiteen i Huset som skal legge fram sine funn og anbefalinger, før Justiskomiteen til slutt skal ta stilling til om det bør reises riksrettssak mot den amerikanske presidenten eller ikke.

Men i en riksrettssak kreves det til slutt to tredels flertall i Senatet. Der har republikanerne 53 av 100 senatorer i dag. Derfor er Demokratene avhengig av å få med seg minst 20 republikanere for at dette skal ende i en riksrettssak. Det er forklaringen på at få har liten tro på at prosessen vil føre til at USAs president må gå.

På grunn av uenighet om vitner og stevninger vet man ikke hvor lang tid prosesen vil ta. Demokratene håper prosessen skal være over i løpet av 2019.

Men som vi vet. Her i Washington D.C er ingenting sikkert, før det er avgjort.