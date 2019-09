Vil stille Trump for riksrett – men blir han dømt?

Ingen sittende president kan tiltales for en forbrytelse i det vanlige rettsapparatet. Det er gjeldende lovtolkning fra USAs justisdepartement. Så hvis politikerne i nasjonalforsamlingen – Kongressen – mener presidenten har brutt loven eller misbrukt sin stilling, må de stille ham for riksrett.

Det har bare skjedd to ganger tidligere: Med Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998. Begge ble frikjent. Richard Nixon valgte å gå av som president i 1974 for å unngå riksrett-tiltale.

Hva er riksrett?

USAs grunnlov sier at Kongressen kan fjerne en valgt president midt i perioden. Da må han eller hun ha gjort seg skyldig i forræderi, ha tatt imot bestikkelser eller begått andre typer «alvorlige kriminelle handlinger eller forseelser».

Den vanlige tolkningen av denne bestemmelsen er at presidenten må ha gjort seg skyldig i alvorlig maktmisbruk.

Det mener Demokratene i Kongressen at Trump har gjort: Presidenten skal ha misbrukt sin makt ved å presse en utenlandsk statsleder for å oppnå politiske fordeler på hjemmebane.

Bill Clinton ble stilt for riksrett i 1998, men ble frikjent. Foto: Stephen Jaffe / AFP

USAs nasjonalforsamling – Kongressen – består av to deler: Senatet og Representanthuset. I en riksrett er det Representanthuset som tar ut tiltale og Senatet som dømmer. Lederen i Representanthuset – Demokraten Nancy Pelosi – erklærte i går at man nå vil starte prosessen som kan ende i en tiltale.

Hva har Trump gjort?

Noen av Demokratenes mer radikale folkevalgte har lenge ment at man burde starte en riksretts-prosess mot Trump på bakgrunn av at han forsøkte å hindre spesialetterforsker Robert Muellers undersøkelser om Russlands innblanding i presidentvalget i 2016 – da Trump ble valgt. Men de fleste moderate Demokrater – og ikke minst lederen i Representanthuset, Pelosi, har ment at det ville være å overspille. Noe som kunne slå tilbake på Demokratene ved valget i 2020.

Demokratene anklager den amerikanske presidenten for at han i en samtalen med den nyvalgte ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky der han forsøkte å presse Zelensky til å starte etterforskning i Ukraina mot sønnen til USAs tidligere visepresident Joe Biden Foto: Saul Loeb] [ludovic Marin / AFP

Nå har det skjedd noe nytt, som har fått mange Demokrater til å skifte mening. Trump anklages for å ha misbrukt sin makt ved å presse et annet lands statsleder for å kunne oppnå politiske fordeler på hjemmebane.

Det skal ha skjedd slik:

Trump hadde i juli en samtale med Ukrainas nyvalgte president Volodymyr Zelensky. Demokratene anklager Trump for at han i denne samtalen har forsøkt å presse Zelensky til å starte etterforskning i Ukraina mot sønnen til USAs tidligere visepresident Joe Biden – Hunter Biden. Pressmiddelet skal ha vært å holde tilbake militærhjelp til Ukraina verdt 3,5 milliarder kroner, noe som faktisk skjedde. Pengene ble til slutt utbetalt etter at saken ble offentlig kjent.

Trump sier at han i dag vil offentliggjøre en uredigert utskrift av samtalen med Zelensky, og at den vil vise at han ikke har opptrådt utilbørlig eller utøvet press.

Hva har Biden gjort?

Joe Biden var visepresident i USA i Obamas regjeringstid. I 2014 ble sønnen hans – Hunter Biden – sparket ut av USAs sjøforsvar på grunn av kokainmisbruk. Men samme år fikk han et svært godt betalt styreverv i et gass-selskap i Ukraina, Burisma. Dette selskapet var under etterforskning for korrupsjon av den daværende riksadvokaten i landet.

Men denne ukrainske riksadvokaten var også kjent for å unnlate å etterforske andre korrupte bedrifter og politikere. Derfor var han sterkt mislikt både i USA og EU, som presset Ukrainas daværende president til å sparke ham.

Trump og andre Republikanere hevder Joe Biden er skyldig i korrupsjon. Foto: Robyn Beck] [saul Loeb / AFP

Dette presset kom blant annet fra Joe Biden. Han truet med å holde tilbake en lånegaranti fra USA på én milliard dollar til Ukraina dersom ikke riksadvokaten fikk sparken. Noe som også skjedde, og som Biden senere har skrytt av at han fikk ordnet.

Trump og andre Republikanere mener at denne saken viser at det var Biden som var korrupt og brukte amerikanske midler til å presse vekk en riksadvokat som kunne utgjøre en trussel mot hans egen sønn.

I går sa representanter for ukrainske myndigheter at man vil ta opp igjen etterforskningen av Burisma for korrupsjon. Men at denne etterforskningen trolig ikke vil berøre Joe Bidens sønn Hunter.

Kan Trump bli dømt?

Når Demokratene i Representantenes hus nå har startet riksrett mot Trump, vil det trolig bli justiskomitéen der som gjennomfører etterforskningen av saken. Komitéen kan så anbefale forslag om tiltale mot presidenten. Får forslaget flertall går saken videre til det andre kammeret i Kongressen, Senatet.

I en riksrettssak er det USAs høyesterettsjustitiarius som leder forhandlingene og Senatet som fungerer som jury. Blir en tiltale vedtatt med tilstrekkelig flertall må presidenten gå av øyeblikkelig, og visepresidenten innsettes som president.

Men i en riksrettssak kreves det to tredels flertall i Senatet. Det er lite sannsynlig at det vil skje i denne saken, siden Republikanerne har flertall i dette kammeret.

Den Republikanske ledelsen i Senatet kan også velge å hindre at saken i det hele tatt fremmes. Da vil den også stanse der.

Slik situasjonen er nå er det lite trolig at Trump vil bli dømt i en riksrettssak. Men at det blir mye støy rundt denne saken fram mot valget i 2020 – og at den kan skade både Trump og Biden – det er mer sannsynlig.