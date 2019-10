USAs Ukraina-ambassadør bekrefter at Trump truet med å trekke militær støtte

Det hvite hus holdt tilbake støtte til Ukraina av innenrikspolitiske årsaker, forklarte USAs fungerende ambassadør til Ukraina, Bill Taylor, da han vitnet i riksrettsprosessen mot den amerikanske presidenten.

En prosess som handler om hvorvidt Trump ba Ukraina om tjenester som skulle hjelpe ham politisk på hjemmebane.

– En historie om korrupsjon

– Dette er en hatefull historie om varslere, om Herr Giuliani, om sidekanaler, om ytelser mot gjenytelser, korrupsjon og innblanding i valg, sa Taylor og refererte til Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, som var engasjert i operasjonen, skriver Politico.

Dette kommer fram i en høringsuttalelse som er gjengitt i flere amerikanske medier. I sin forklaring viste Taylor flere ganger til referater og personlige notater han har skrevet siden han ble ambassadør i mai.

– Vårt forhold til Ukraina ble totalt undergravet av en irregulær og uformell kanal med amerikansk politikk, sa Taylor.

Han sa at det diplomatiske arbeidet ble undergravet av de uregelmessige samtalene Giuliani førte på siden av utenriksdepartementet.

Demokratene er i gang med en gransking som kan føre til Donald Trump blir stilt for riksrett.

Sier Trump krevde etterforskning av Bidens sønn

Selve høringen foregikk bak lukkede dører. Der sa Taylor at Trumps krav om at «alt» Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsket seg, inkludert militær støtte, var avhengig av et løfte fra Ukraina om å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon.

Taylor forklarte at Trump forsøkte å holde tilbake militærhjelp til Kiev med mindre den ukrainske presidenten offentlig kunngjorde en etterforskning av det ukrainske naturgasselskapet Burisma.

Demokraten Debbie Wasserman Schultz sa at det var «en av de mest urovekkende dagene» hun har hatt i Kongressen. Foto: Andrew Harnik / AP

Bakgrunnen for skandalen, som nå har ført til at demokratene i Representantenes hus har innledet riksrettsgransking av Trump, er at Hunter Biden ble valgt i styret i gasselskapet Burisma, og at Joe Biden presset Ukraina til å kaste en korrupt riksadvokat.

Fakta om riksrettsprosessen i USA Ekspandér faktaboks Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har til oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltaler mot en president. For øyeblikket er det demokratisk flertall i Huset.

Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, er også presidenttiden over for den sittende presidenten. For øyeblikket er det republikanerne som har flertall i Senatet.

I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-saken.

I 1999 ble Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med affæren med Monica Lewinsky. (NTB)

Flere demokrater som deltok i høringen i Kongressen, beskrev ifølge The New York Times Taylors vitnesbyrd som oppsiktsvekkende. Demokraten Debbie Wasserman Schultz sa at det var «en av de mest urovekkende dagene» hun har hatt i Kongressen.

– Det er som om du har et stort puslespill med tusenvis av brikker på et bord. Dette fyller mange brikker i det puslespillet, sa Wasserman Schultz til avisen.

Det hvite hus: En svertekampanje

Taylor fortalte videre at han i Kiev oppdaget at Trump-administrasjonens «uregelmessige» bakkanaler var ledet av presidentens personlige advokat, Rudy Giuliani. Han pekte i forklaringen også på «alarmerende omstendigheter» som truet med å ødelegge USAs forhold til en viktig østeuropeisk alliert.

Vitnemålet til Taylor står i sterk kontrast til de gjentatte påstandene fra Trump og hans republikanske allierte om at det aldri var en direkte kobling som involverte undersøkelser av selskapet Burisma eller andre demokrater.

Donald Trump har sammelignet riksrettsprosessen med lynsjing. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Det hvite hus kaller vitneforklaringen en svertekampanje mot president Trump.

– President Trump har ikke gjort noe galt. Dette er en koordinert svertekampanje fra venstreorienterte politikere og radikale ikke-valgte byråkrater som fører krig mot grunnloven, sa pressesekretær i Det hvite hus, Stephanie Grisham, i en uttalelse.