På en knapp uke har Spicer blitt et selvsagt navn for alle som er interesserte i amerikansk politikk. Som pressesekretær i Det hvite hus er det han som hver dag må svare for president Donald Trumps politikk.

Så langt har han vakt oppsikt for sine uttalelser om at tilskuerskaren under Trumps innsettelse var det største noensinne og for å ha lagt an en aggressiv tone overfor media.

Store deler av Trumps kabinett består av folk som var tidlig ute med å støtte hans presidentkandidatur. Spicer støttet også Trump under valgkampen, men tok likevel avstand fra enkelte av hans uttalelser om at svært mange av meksikanerne som kommer til USA er kriminelle.

Fakta om Sean Spicer: Ekspandér faktaboks Født 23. September 1971. Fra Barrington, Rhode Island. Gift, to barn.

Har vært talsmann for Republikanernes nasjonalkomité siden 2011.

Har tidligere arbeidet for en Kongressrepresentant og Budsjettkomiteen i Representantenes hus.

Har en master i nasjonal sikkerhet og strategiske studier, og er kommandør i den amerikanske marinen.

Uenig med Trump

– Å male meksikansk-amerikanere med den typen pensel, det mener jeg trolig ikke er noe som gjør situasjonen bedre, sa Spicer til CNN.

Da han jobbet for Bush-administrasjonen fra 2006 til 2008 var Spicer en ivrig forkjemper for frihandel, og han har senere erkjent at på dette punktet er han og Donald Trump uenige.

På Republikanernes landsmøte i fjor sommer drev Spicer engasjert valgkamp for Trump, og The Washington Post spekulerte i om ikke hans politiske karriere ville være over dersom Trump ikke vant valget.

SVARER PRESSEN: Som kommunikasjonssjef og pressesekretær i Det hvite hus er Sean Spice president Donald Trumps viktigste talerør. Foto: Susan Walsh / AP

For Spicer kom trangen til å vinne før en ideologi, skrev avisen og beskrev 45-åringen fra Rhode Island som et beryktet Washington-navn som ivret etter å stå i rampelyset.

To pakker tyggis før lunsj

Spicer ble for alvor interessert i politikk under studietiden på Connecticut College der han ble med i studentparlamentet, og begynte å se på seg selv som en republikaner. Etter en karriere i militæret og arbeid for en Kongressrepresentant og Budsjettkomiteen i Representantenes hus, ble han i 2011 talsmann for Republikanernes nasjonalkomité.

Etter 15 år med kommunikasjonsarbeid i Washington var han et velkjent navn for den politiske pressen, men nå har interessen for mer trivielle opplysninger om pressesekretæren og kommunikasjonssjefen i Det hvit hus blomstret.

Et gammelt sitat om at han tygger 35 biter kaneltyggegummi som han svelger hele før lunsj har blant annet blitt dratt frem. Spicer selv har beroliget dem som har spurt seg hvorvidt det er helseskadelig eller ikke.

– To og halv pakke før klokken 12. Jeg har snakket med legen min om det, han sier det ikke er noe problem.

«My Little Pony»

PONNI-PRAT: Sean Spice vakte oppsikt da han siterte prinsesse Twilight Sparkle, her avbildet i leketøysversjon, under landsmøtet i fjor sommer. Foto: Mark Lennihan / AP

På landsmøtet i sommer ble Spicer en «snakkis» da han forsvarte Melania Trumps tale mot kritikerne som mente hun plagierte Michelle Obama.

Ifølge Spicer var den nåværende førstedamens tale bygget på ord og vendinger som er så dagligdagse at de også brukes i tegneserier for barn.

– Twilight Sparkle fra «My Little Pony» sa «Dette er din drøm. Alt du kan gjøre i drømme, kan du gjøre nå», forklarte Spicer til CNN.

Selv om Trumps apparat senere innrømmet å ha blitt inspirert av Obama, la mange seg Spicers sitat på minne, og flere politiske kommentatorer har senere påpekt av han ledet debatten i etterkant i en mer formildende retning sett med Melania Trumps øyne.

Iskremkrig

FREMTIDEN? «Dippin' dots», som er små kuler av iskrem er åpenbart ikke blant Sean Spices favoritter. Foto: WIKIMEDIA COMMONS

De siste dagene har amerikanske medier også trukket frem et mer kuriøst eksempel på Spicers standhaftighet. I en årrekke har politikeren ført det som blir omtalt som en «stille krig» mot Dippin' dots, produsenten av små perler av iskrem som markedsføres under slagordet «Fremtidens iskrem».

«Dippin dots er IKKE fremtidens iskrem», tvitret Spicer i april 2010 – og halvannet år senere.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kort tid senere delte han en artikkel om at selskapet sto på randen av konkurs, mens han i september 2015 slo fast at hvis Dippin' dots virkelig var fremtidens iskrem ville de ikke ha gått tomme for vanilje.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Respons fra selskapet fikk han imidlertid ikke før etter at han ble en del av Trumps administrasjon.

«Vi forstår at iskrem er alvorlige saker. Og mangel på din favorittsmak kan føles som en nasjonal krise! Vi har sett dine tweets og vil heller være venner enn fiender», skrev iskremprodusents direktør i et åpent brev til Spice mandag.