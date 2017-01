Trump krever gransking av angivelig valgfusk

Selv om Trump vant valget, mener han det er begått valgfusk.

«Jeg vil be om en større gransking av VALGFUSKET», skriver han på Twitter.

Presidenten skriver at granskingen skal ta for seg velgere som skal ha vært registrert i to delstater, velgere som angivelig avla stemme uten lovlig opphold i USA, og stemmer avlagt i avdøde velgeres navn.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Etter valget har Trump overrasket mange med å gjenta påstanden om at millioner av innvandrere uten lovlig opphold stemte på motstanderen Hillary Clinton, noe han mener er årsaken til at hun endte opp med flere stemmer enn ham.

​I går måtte Trumps pressetalsmann Sean Spicer svare på flere spørsmål fra journalister om presidenten vil etterforske disse påstandene.

Under pressebriefen i Det hvite hus avviste han gjentatte ganger spørsmålet om etterforskning.

– Kanskje kommer vi til å gjøre det, men nå er fokuset å sette folk i arbeid, sa Spicer.

– Absurd

Trump har flere ganger på Twitter skrevet at det var alvorlig valgfusk både i Virginia, New Hampshire og California, men så langt har det ikke blitt offentliggjort bevis på fusk i fjorårets valg.

– Hans twitter-meldinger er upassende av en kommende president, sa Alex Padilla, sjefen for valgmyndighetene i California, den gangen til ABC News. Han fulgte opp med å kalle anklagene for «absurde».

Trump får heller ikke støtte hos sine partifeller, Paul Ryan, som leder Representantenes hus, eller senator John McCain.

Ingen av dem tror på Trump, og sier ifølge CNN at de ikke har sett noen bevis for påstandene.

Også andre ledende republikanere er lei av Trumps påstander.

– Jeg var ikke der, men hvis USAs president sier at 3,2 millioner personer stemte ulovlig, så ryster det tilliten til vårt demokrati, han må vise hvorfor han tror det, sier Lindsey Graham, en innflytelsesrik republikaner i Senatet tidligere i dag.