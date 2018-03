Etter å ha varslet russiske mottiltak mot Storbritannia i flere døgn, kom endelig det konkrete svaret i formiddag.

Det at Russland utviser 23 britiske diplomater, lar være å gjenåpne det britiske konsulatet i St. Petersburg, og stenger den britiske kulturinstitusjonen British Council, er ganske i tråd med det som har vært forventet.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger sagt at mottiltakene kommer til å være svært kraftige, men avgjørelsen i dag følger ikke helt opp advarslene.

Det at antallet utviste britiske diplomater holdes på nøyaktig samme nivå som de russiske som utvises fra Storbritannia, er et signal om at Russland ikke ønsker å gjøre denne krisen verre enn den allerede er. Det ville vært nesten umulig for russiske myndigheter å utvise færre enn 23 britiske diplomater.

Det er også overraskende at avgjørelsen kommer i dag, dagen før det russiske presidentvalget.

Etter å ha ventet i flere dager, hadde mange ventet at tiltakene først ville bli offentliggjort etter valget.

Nå kommer denne saken til å dominere russiske medier, mens valgdekningen vil komme litt i skyggen. Men kanskje president Vladimir Putin ønsker å vise sine velgere at han fortsatt er en tøff politiker som ikke er redd for å forsvare Russlands interesser overfor vestlige land.