Flere statsledere fordømmer Salisbury-angrep

I en felles uttalelse fordømmer USAs president Donald Trump, Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Storbritannias statsminister Theresa May angrepet på to personer i Salisbury i begynnelsen av mars.

Den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia ligger fortsatt i koma etter angrepet. En politimann er innlagt på sykehus, men han er frisk nok til at han i dag kunne få besøk av statsminister Theresa May.

– Denne bruken av russiskutviklet nervegass er det første i Europa siden andre verdenskrig. Det er et alvorlig angrep på Storbritannia og truer alle våre lands sikkerhet, skriver de fire statslederne.

I uttalelsen går de langt i å gi Russland skylden for angrepet.

– Vi støtter den britiske konklusjonen om at det finnes få realistiske alternativer til at Russland står bak, heter det i uttalelsen.

Statslederne fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA har skrevet en felles uttalelse etter angrepet på Sergei og Julia Skripal. Foto: CHRIS J RATCLIFFE / AFP

Tilbakeviser påstander om russisk innblanding

Russlands viseutenriksminister Sergei Ryabkov tilbakeviser påstandene om at gassen som ble brukt for å forgifte to personer i Salisbury ble produsert i Russland, eller var rester fra Soviet-tiden.

I går, under et møte i FNs sikkerhetsråd, gjentok russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja det russiske kravet om konkrete bevis på russisk innblanding i angrepet. Han mener også flere vestlige land har tilgang til nervegassen som ble brukt.

– For å kunne påvise at det var denne gassen som ble brukt, må laboratoriet i Storbritannia ha tilgang på en gass-prøve. Dersom britene er så sikre på at det er denne gassen som ble brukt, så betyr det at de har tilgang til denne gassen selv.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja sådde tvil om gassen som ble brukt i Salisbury faktisk kom fra Russland, slik britene hevder. Du trenger javascript for å se video. Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja sådde tvil om gassen som ble brukt i Salisbury faktisk kom fra Russland, slik britene hevder.

Utviser 23 diplomater

I etterkant av angrepet har statsminister Theresa May utvist 23 russiske diplomater fra Storbritannia. Russiske myndigheter kaller utvisningene en uvennlig handling mot Russland.

Ikke siden 1985 har så mange diplomater blitt utvist fra Storbritannia på en gang.