Russland tapte avstemningen om felles etterforskning i nervegiftsaken

Russland ønsket foruten en felles etterforskning også at det utnevnes en gruppe av uavhengige, internasjonale eksperter som skal inn i etterforskningen av forgiftningen av den tidligere russiske spionen og hans datter.

Britiske myndigheter har uten snev av tvil anklaget Russland for å stå bak angrepet, noe russiske myndigheter like iherdig benekter.

Russland har flere ganger fremsatt kravet om å få delta i etterforskningen og få innsyn i bevisene britene mener å ha, et krav Storbritannia blankt avviser. Derfor prøvde russerne veien om OPCW, det internasjonale organet som har ansvaret for å overvåke utbredelsen av kjemiske våpen.

Seks land støttet Russland

Et vedtak om en fellesledet etterforskning ville krevd to-tredjedels flertall i OPCWs medlemsråd.

Det russiske forslaget ble avvist med 15 mot 6 stemmer, ifølge diplomater som deltok på det lukkede møtet. Russland ble støttet av Kina, Aserbajdsjan, Sudan, Algerie og Iran. 17 land avholdt seg fra å stemme, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den britiske utsendingen til OPCW kalte det russiske forslaget en «avledningsmanøver» og uttalte at Russland har trukket i tvil alt britene har kommet med.

Den russiske utsendingen var ikke fornøyd etter møtet.

– Russland sammen med andre land i OPCWs råd er skjøvet til side i denne etterforskningen. Vi blir fortalt at vi kan bli informert om resultatene i etterforskningen. Men, etter hvordan våre såkalte partnere har oppført seg, så kommer vi ikke til å stole på deres gode vilje, sa Alexander Shulgin på en pressekonferanse.

Den britiske utenriksministeren Boris Johnson var av en annen mening. Han mener det internasjonale samfunnet sørget for at det russiske forsøket med å avspore etterforskningen mislyktes.

Etter den internasjonale konvensjonen som forbyr kjemiske våpen, er det opp til Storbritannia å lede en etterforskningen på britisk jord, med teknisk assistanse fra OPCW.

OPCWs inspektører tatt prøver

Inspektører fra OPCW har allerede vært på åstedet i den engelske byen Salisbury og tatt ulike prøver som skal analyseres på organisasjonens laboratorium i Haag i tillegg til fire andre godkjente laboratorier.

OPCWs sjef Ahmet Uzumcu opplyser at resultatene vil være klare i neste uke.

Det britiske forsvarslaboratoriet Porton Down har allerede fastslått at giften som ble brukt, er en militær nervegift av typen Novitsjok. Nervegiften ble utviklet og produsert i det tidligere Sovjetunionen.

Eksperter ved Porton Down uttalte i går at de har analysert seg frem til hvilken type gift som ble brukt, men ikke hvor den aktuelle dosen er produsert. Forsvarslaboratoriet hevder at det ligger utenfor deres mandat.

Ikke spesielt god stemning

Ifølge vestlige diplomatkilder ønsket Russland møtet i dag for å få vite hvilke bevis britiske etterforskere og myndigheter har overlevert til OPCW, hvilke inspektører som har vært på åstedet og hvem de møtte fra britisk side og hvor prøvene som er tatt blir analysert.

Ifølge OPCW-sjef Uzumcu arbeider OPCWs eksperter uavhengige av den britiske etterforskningen, gitt deres ulike roller.

OPCW har ut ifra sitt mandat anledning til å spørre Russland om organisasjonens inspektører får komme inn på russiske, militære produksjonsanlegg hvor den sovjetiskutviklede nervegiften i sin tid ble produsert, for å undersøke at lagrene med Novitsjok og andre kjemiske våpen, er destruert i tråd med de internasjonale avtalene Russland har sluttet seg til.

Russland har bedt om et møte i FNs sikkerhetsråd i morgen, hvor de ønsker giftsaken diskutert.