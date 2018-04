Kan ikke bevise at nervegiften er laget i Russland

Det opplyser ekspertene ved Porton Down som har undersøkt nervegiften. Det britiske militære senteret Porton Down sier de er i stand til å identifisere stoffet som Novitsjok og at det er en type militær nervegift, men de kan ikke slå fast at den er laget i Russland.

– Vi har ikke identifisert den eksakte kilden, sier sjef for laboratoriet Gary Aitkenhead ved Porton Down til SKYNews.

Aitkenhead sier at nervegiften de har undersøkt er meget sofistikert og at det bare vil være en stat som har midlene til å lage den.

Det er etterretningsinformasjon, som regjeringen rår over, som har ledet til den konklusjon at nervegiften er laget i Russland, ifølge Porton Down sjefen.

Britene har pekt på Putin

Britene har tidligere sagt at det er en kominasjon av prøver fra Porton Down og etterretningsinformasjon som har ledet til konklusjonen om at det er Russland som står bak mordforsøket på Skripal og datteren.

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson har sagt at det er sannsynlig at president Vladimir Putin selv som har beordret angrepet.

Russland har nektet

Nyheten fra Salisbury vil bli tatt godt imot av Russland, som hele tiden har hevdet at de ikke har noe med mordforsøket å gjøre. Russland har også nektet for at de har et nervegiftprogram med Novitsjok i Russland.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har også hevdet at forgiftningen kan ha blitt utført av britiske agenter for å ta bort oppmerksomheten fra problemene rundt brexit.