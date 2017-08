– Bare se på hva USA har gjort mot IS og Taliban, sier Sebastian Gorka i et intervju med BBC.

Gorka er rådgiver til Donald Trump i Det hvite hus. Etter ordkrigen mellom Nord-Korea og USA mener Gorka at truslene må tas på alvor.

– Tror du at IS, som er knust til aske av den 10 tonn tunge bomben vi slapp på dem i Afghanistan, tror at vi bare bruker tomme ord? Tror du at Assad-regimet tror vi er useriøse når vi sender 59 raketter mot dem?

TRUER GUAM: Nord-Korea truer med å avfyre tre mellomdistanseraketter til havområdet utenfor stillehavsøya Guam som tilhører USA. Nord-Korea testet en ny type rakett kalt 'Hwasong 12' den 14 mai i år. Foto: / AP

Nye trusler

Torsdag kveld gjentok Trump truslene mot Nord-Korea, og sa at han kanskje ikke hadde brukt sterke nok ord. Han siktet til uttalelsene tidligere i uken som har skaket opp mange verden rundt. Trump sa at USA vil svare med «ild og raseri ulikt alt verden har sett».

– Nord-Korea bør være veldig, veldig nervøse. Fordi ting vil skje med dem som de ikke trodde var mulig, sa presidenten torsdag.

Rådgiveren til Trump, Sebastian Gorka mener at ingen bør teste Donald Trump.

– Dersom de gjør det må de betale en pris. Dersom du utfordrer det mektigste landet i verden militært, så kommer du til å tape, sier Gorka.

Håper på forhandlinger

MILITÆRE PLANER: USAs forsvarsminister James Mattis sier han har militære alternativer klare, men håper på en diplomatisk løsning. Foto: John Thys / AFP

USAs forsvarsminister James Mattis sier at en krig med Nord-Korea ville vært katastrofalt.

I går sa Mattis at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket at USA bruker ressursene på diplomati.

– Den amerikanske innsatsen er diplomatisk. Det har gitt resultater, og jeg ønsker å fortsette med det nå, sa forsvarsministeren.

– Blir ikke løst over et glass vin

USA håper fortsatt at Nord-Korea vil ombestemme seg, og komme til forhandlingsbordet.

– Men det skjer bare dersom Nord-Korea tar det første steget til nedtrapping. Ikke mer testing av raketter, sier Gorka.

Mens ordkrigen mellom USA og Nord-Korea fortsetter, ser ingen av partene ut til å være villige til å inngå kompromiss.

– Når de gjentatte ganger sier at de vil drepe deg, må du før eller senere ta det på alvor. Men dette kommer ikke til å bli løst over et glass Chardonnay på et fancy hotell i Wien eller Genève. Det vil bli løst når Nord-Korea starter nedtrappingen. Det er der vi står nå, slår rådgiveren til Trump fast.