Presidenten i USA har stor makt i utenrikspolitikken.

Etter Trumps andre voldsomme advarsel mot Nord-Korea, er debatten i gang her: Kan militære ledere stanse sin øverstkommanderende dersom han velger å angripe Kim Jong Uns regime?

Svaret er trolig nei. Hvis Trump gir ordre om maktbruk, må de militære lederne adlyde ordre. Hvis de nekter, må de trolig trekke seg.

Den amerikanske grunnloven gir presidenten vide fullmakter som øverstkommanderende. Grunnen er at USA raskt skal kunne reagere i en krisesituasjon.

Kongressen må bare godkjenne militær intervensjon 60 dager etter at et angrep har startet ifølge loven om krigsfullmakt fra 1973.

Det er dessuten et viktig prinsipp av en sivil leder er øverstkommanderende for de militære styrkene i USA slik at generalene ikke får for stor makt.

Advarer mot katastrofe

TROR PÅ DIPLOMATI: USAs forsvarsminister James Mattis sier at det er hans ansvar å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreker at USA bruker ressursene på diplomati. Foto: John Thys / AFP

En general som nå advarer er Trumps egen forsvarsminister, James Mattis.

Han har vært i krig, og han blir kalt «Mad Dog» for sin hissige lederstil. Men Mattis oppfordrer likevel til besinnelse når det gjelder Nord- Korea. Han understreket i går at en krig på den koreanske halvøya ville være en fullstendig katastrofe.

Også Mattis og utenriksminister Rex Tillerson har imidlertid gjort det klart at det er presidentens privilegium å bestemme hva han ønsker å gjøre og hvilken retorikk han mener det er nødvendig å benytte.

– Jeg ble ikke valgt. Det amerikanske folket valget presidenten, sier Mattis.

Presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver Henry McMaster satt ved siden av Trump under pressekonferansen i går. Han er på linje med Mattis og sa senest i forrige uke at USA ikke jobber aktivt for regimeendring i Nord-Korea.

Men heller ikke McMaster klarte å stanse presidenten fra å øke spenningen ytterligere med nok en truende uttalelse.

Breitbart-fløyen

Trump har imidlertid også andre rådgivere; som Sebastian Gorka. Han kom til Det hvite hus fra høyrepopulistiske Breitbart News sammen med Steve Bannon og understreker overfor BBC at Trump absolutt mener alvor med sine trusler.

På onsdag sammenlignet Gorka det Trump står oppe i nå med Cuba-krisen i 1962.

– Ferdige med å snakke

SANKSJONER: FNs sikkerhetsråd har skjerpet sanksjonene mot Nord-Korea. FN-ambassadør Nikki Haley sier USA er «ferdige med bare å snakke» om Nord-Korea. Foto: Andrew Harnik / AP

Det er et faktum at tiår med kontrollert amerikansk retorikk overfor regimet i Pyongyang ikke har avskrekket Nord-Korea fra å utvikle atomvåpen.

Ander stemmer i det republikanske partiet kommer Trump litt i møte. FN-ambassadør Nikki Haley sier USA er «ferdige med bare å snakke» om Nord Korea, mens den sentrale senatoren Lindsay Graham sier han tror en militær konfrontasjon nå kan være uunngåelig.

Utenrikspolitiske eksperter peker imidlertid på at det er unødvendig å hause opp stemningen så mye som Trump nå har gjort. Ikke minst fordi de fleste land i verden står på USAs side mot Kim Jong-uns regime.

Det er ikke ofte alle de faste medlemmene av sikkerhetsrådet er enige om ordlyden i en resolusjon, men i forrige uke skrev også Kina og Russland under på at Nord-Korea er en trussel mot verdenssamfunnet.

Kjærkommen mulighet for Trump?

Trump har hatt sin vanskeligste måned siden han tiltrådte.

Den innenrikspolitiske agendaen står i stampe, og Russlandetterforskningen henger over ham. Han har aldri vært så lite populær i folket som nå.

Tenker president Trump at utenrikspolitisk handlekraft kan hjelpe ham ut av skyggenes dal?

Det virket sist han prøvde. Det overraskende rakettangrepet mot Syria, under den kinesiske presidentens besøk i april, er noe av det Trump har fått mest skryt for.

Han har vært opptatt av Nord-Korea fra begynnelsen, og aggresjonen fra regimet der ble raskt hevet til toppen av den utenrikspolitiske agendaen her.

Selv da jeg spurte Trump om forholdet til Russland og Europa på en pressekonferanse i Det hvite hus i vår, endte svaret hans i Nord-Korea.

Å true Nord-Korea med et militært angrep er imidlertid noe ganske annet enn å sende raketter mot en flybase i Syria.

VISTE MAKT: Mens Kinas president Xi Jinping (t.h.) var på besøk i USA i april, ble amerikanske kryssermissiler sendt mot en flybase i Syria. Foto: Lynne Sladky / AP

Ren underholdning?

I går holdt Trump en energisk og innholdsrik pressekonferanse fra golfklubben sin i New Jersey der han forsøker å ha sommerferie.

De som kjenner Trump godt beskriver pressekonferansen som en stor seier for presidenten.

Forfatter Tim O'Brien som har skrevet boka Trump Nation uttrykker det slik til Washington Post:

«President Trump er en underholdningsartist, og han elsker å stå på scenen. Han var ubundet og uforstyrret og solte seg i øyeblikket på pressekonferansen.»

Trump har sagt motstridende ting om bruk av atomvåpen både i valgkampen og etter at han ble president.

De fleste tror fortsatt ikke han er klar til å sette makt bak truslene mot Nord-Korea.

Men om han skulle ønske å gjøre det, har han altså den makten.