Toppsjefen Alan Joyce sier kravet i første omgang gjelder flyruter inn og ut av Australia.

Joyce sier til CNN at han tror andre flyselskaper vil følge etter.

– Det er et helt nødvendig krav for reisende inn og ut av Australia når vaksinen er klar, sa Joyce til australske Nine News som er tilknyttet CNN.

Toppsjefen i Qantas, Alan Joyce, krever at framtidige passasjerer må ta vaksine mot covid-19. Foto: Dean Lewins / AP

– Om du trenger vaksine før innenlandsreiser får vi vurdere, sa Joyce.

Utreder vaksinasjonssertifikater for covid-19

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det lite aktuelt med en et vaksinekrav på norske fly.

Men FHI peker på at norske flyselselskaper er privateide, og at de dermed kan utelukke passasjerer som de mener kan sette sikkerheten i fare.

Overlege i FHI Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Men jeg tror dette blir lite aktuelt ettersom det vil gå lang tid før mesteparten av befolkningen er vaksinert. Vi regner med at flyselskapene og myndighetene vil samarbeide når, og hvis, slike vaksinasjonssertifikater skal innføres i Norge, sier overlege i FHI Preben Aavitsland.

Ifølge Aavitsland jobbes det i EU og i Verdens helseorganisasjon WHO med å utrede et system for internasjonale vaksinasjonssertifikater for covid-19.

– Man samarbeider også med flyselskapenes organisasjon IATA, som arbeider med å redusere risikoen for smitte under flyreiser. Kanskje blir det etter hvert et internasjonalt system som alle land og flyselskaper tar i bruk, sier han.

Norwegian: – Vi trenger alle tiltak

NRK har sjekket med de norske flyselskapene SAS og Norwegian om et vaksinekrav for passasjerer er noe de vurderer å innføre.

– Vi er i tett dialog med helsemyndighetene om hvilke tiltak som er relevante for å begrense smitten mest mulig. Erfaringene fra de siste 10 månedene med koronapandemi viser hvor viktig det er å være koordinert med resten av flybransjen og med helsemyndighetene. Vi trenger alle tiltak som kan få den internasjonale luftfarten tilbake på vingene, sier presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm.

SAS svarer at de per i dag ikke har noen konkrete planer om å innføre et vaksinekrav til sine passasjerer.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff. Foto: SAS

– Akkurat nå er det en rekke initiativ på gang i luftfarten med tanke på harmonisering av ulike restriksjoner, tester og andre tiltak. Vaksinasjon er for øyeblikket et stort spørsmål som angår all grenseoverskridende mobilitet og ikke bare for luftfart, skriver pressesjef i SAS, John Eckhoff.

Nedstengt land

Australia har i praksis vært stengt for utenlandske borgere siden mars for å hindre spredning av koronaviruset.

Australia har dessuten innført begrensninger på antall statsborgere som hver uke har fått lov til å komme hjem fra utlandet.

Det har ført til at titusenvis av australiere har blitt sittende fast utenlands.

Også innenlands mellom landets delstater har grenser vært stengt i kortere og lengre perioder.

Toppsjefen i Qantas er overbevist om at andre selskap vil følge etter.

– Jeg tror vaksine blir et vanlig krav verden rundt, sier Joyce etter å ha snakket med kollegaer i andre land.

Toppsjefen i Qantas, Alan Joyce, krever at passasjerer skal ta vaksine mot covid-19 før inn- eller utreise fra Australia. Bildet viser Joyce etter en 19 timers lang direkteflyving fra London til Sydney, 15. november 2019. Foto: James Morgan / AP

Flere regjeringer og flyselskap rundt om i verden har vurdert elektroniske vaksinebevis som et slags pass.

Skepsis til vaksinekrav

Men ikke alle mener at det er juridisk grunnlag for å stille krav om vaksine, skriver CNN.

Flere stiller spørsmål om et land har mandat til å sette et slikt krav ut i livet.

Air New Zealand melder at selskapet er oppmuntret av nyheten om vaksiner.

Flyselskapet presiserer likevel at det er regjeringen som avgjør når og på hvilken måte det blir trygt å åpne grensene igjen. Selskapet vil fortsette å jobbe i nært samarbeid med myndighetene.

Statsminister Scott Morrison har åpnet for at landet kan åpne såkalte reisebobler med andre land som har klart å begrense smittespredningen. Foto: Issei Kato / Reuters

En talsperson for Air Asia sier at så snart en vaksine er klar, vil selskapet vurdere om det skal stilles krav til vaksine på internasjonale ruter.

Vurderer eget «pass» med vaksineinformasjon

Statsminister Scott Morrison har åpnet for at landet kan åpne såkalte reisebobler med andre land som har klart å begrense smittespredningen.

Landet vil trolig ikke åpnes for internasjonal reisevirksomhet før en vaksine er vidt tilgjengelig.

IATA, som representerer flyselskapene globalt, sier de holder på å utvikle et digitalt «IATA-reisepass».

Et slikt reisepass kan også inkludere informasjon om vaksine. Dette kan være et viktig bidrag for igjen å åpne grenser mellom land.

200 av Qantas fly har blitt satt på bakken på grunn av pandemien, og 8.500 ansatte har fått sparken.