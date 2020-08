Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Avgjørelsen om katastrofetilstand kommer som følge av 671 smittetilfeller i løpet av det siste døgnet og sju døde.

– Jeg vil ikke akseptere en utvikling hvor vi dag for dag får hundrevis av nye smittetilfeller og flere og flere døde, sa delstatsminister Daniel Andrews på en direktesendt pressekonferanse.

– Tiltakene som vi allerede har innført, gir ikke raske nok resultater. Vi er nødt til å gjøre det rette, selv om det er utfordrende. Vi har ikke annet valg. Vi er nødt til å begrense mengden bevegelse og begrense smittespredningen. Ellers vil dette pågå i månedsvis, sa Andrews.

Antallet smittede i delstaten er nå i overkant av 11.500.

I 760 tilfellene er smittekilden ukjent og tilfellene omtales som «mystiske».

Delstats-statsminister i Victoria, Daniel Andrews opplyste om de nye og strenge smitteverntiltakene på pressekonferanse. Foto: William West / AFP

Portforbud i Melbourne

De aller fleste smittetilfellene er i storbyen Melbourne, hvor det fra i dag innføres portforbud for byens 5 millioner innbyggere mellom klokken 2000 om kvelden og klokken 0500 på morgenen.

Den eneste grunnen til å bevege seg ut av hjemmet mellom klokken 20 og 05 er for å dra til og fra jobb eller å gi eller få helsebehandling, understreker myndighetene.

Kun én person fra hver husstand får handle i butikkene og kun én gang om dagen, og ingen får i utgangspunktet bevege seg mer enn fem kilometer fra hjemmet.

Melbourne-beboerne ble allerede i starten av juli oppfordret til å holde seg mest mulig hjemme og begrense sine sosiale aktiviteter og omgang med andre, men Andrews påpeker at for mange ikke har fulgt oppfordringen.

Mange har heller ikke respektert karantenebestemmelsene.

Før helgen rapporterte inspektører at 150 av 500 personer som var ilagt karantene fordi de hadde testet positivt for viruset, hadde dratt på jobb eller var ute blant folk.

– Tiden for lemfeldighet, formaninger og advarsler er over. Hvis du skal holde deg hjemme, men ikke gjør det, hvis du er smittet av viruset, men fortsetter som før, må du regne med konsekvenser. Liv står på spill, sa delstats-statsminister Andrews da han kunngjorde portforbudet.

Skolene stenger igjen

Skoler og barnehager i delstaten holdes stengt. Kun barn og ungdom med foreldre som ikke kan være borte fra jobben, får møte opp som vanlig.

Det tillates en time utendørs trening per dag og ikke flere enn to personer sammen, med unntak av barn som får lov til å være med. Andre fritidsaktiviteter blir forbudt. Det samme blir bryllup og andre store sosiale sammenkomster.

Allerede i midten av juli ble innbyggerne i Melbourne pålagt å bruke munnbind når de beveger seg utenfor hjemmet og dette påbudet videreføres. Beslutningen kom etter at det var registrert 300 nye smittetilfeller andre uken i juli.

De nærmeste seks ukene får kun en person fra hver husstand gjøre unna handlingen i Melbourne. Foto: William West / AFP

Varer til midten av september

De strenge tiltakene skal i utgangspunktet vare til midten av september.

Myndighetene håper at restriksjonene kan gå fra det som betegnes som nivå 4 til nivå 3 kommende onsdag, med unntak for Melbourne. På nivå 3 vil barer, kafeer og restauranter være stengt med unntak for takeaway og hjemlevering.

Matbutikker, bakere, slaktere og lignende skal fortsatt være åpne, men altså med begrensninger på hvor mange som kan handle der.

Delstatsregjeringen vil på mandag komme med retningslinjer for andre type virksomheter, og det kan være at alle ikke-nødvendige funksjoner må stenge.

Hadde god kontroll

Da koronaviruset og smitten i Europa bredte seg med rekordfart, klarte Australia å begrense smitten. Men for en måned siden startet man å se en økning av smittetilfeller i delstaten Victoria, og da spesielt Melbourne, som er landets nest største by.

Sydney, som er landets største by og hovedstaden i delstaten New South Wales, melder fortsatt om smittetilfeller, men ikke i samme antall som Melbourne.

Grensen mellom de to delstatene er nå stengt.

Delstatsministeren i New South Wales sier de følger nøye med på utviklingen, men at det foreløpig ikke er nødvendig med samme typen tiltak som i Victoria. Smitteøkningen er sporet tilbake til hoteller og restauranter.

I andre deler av landet har myndighetene startet å lette på restriksjonene i takt med at antall smittetilfeller synker og nærmer seg null.

Til sammen har Australia med sine 25 millioner innbyggere drøyt 17.000 registrerte smittede personer og 201 dødsfall.

