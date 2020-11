USA: Kan starte vaksinering allerede i desember

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sjefen for de amerikanske myndighetenes vaksineprogram, sier at han forventer at de første amerikanerne kan få koronavaksine så tidlig som 11. desember.

Fredag søkte legemiddelfirmaet Pfizer amerikanske helsemyndigheter om hastegodkjenning av firmaets utviklede koronavaksine.

Et fagutvalg skal vurdere søknaden 10. desember.

– Vår plan er å kunne sende vaksiner til vaksinasjonsstedene innen 24 timer etter godkjenningen, så jeg forventer at det skjer kanskje en eller to dager etter godkjenning, sier Slaoui til CNN.

Moncef Slaoui, sjef for USAs vaksineprogram, er optimistisk med tanke på hvor tidlig landet skal begynne med koronavaksinering. Foto: TASOS KATOPODIS / AFP

Skal være svært effektiv

De første dosene av vaksinen i USA skal gis til prioriterte grupper som helsearbeidere, eldre og personer med underliggende sykdommer.

Pfizer har tidligere uttalt at vaksinen er over 90 prosent effektiv.

Og selskapets vaksinekandidat kan også bli den første i Norge på grunn av en spesialavtale med EU.

Hallvard Sandberg forklarer hvordan de nye vaksinene mot covid-19 fungerer. Du trenger javascript for å se video. Hallvard Sandberg forklarer hvordan de nye vaksinene mot covid-19 fungerer.

Vaksine-kappløpet

Det er mange vaksinekandidater i omløp, og utviklingen startet nesten rett etter pandemien var et faktum tidlig i år.

Nå nærmer flere av vaksinene seg å være klar for distribuering.

Russiske myndigheter har tidligere sagt at deres vaksine, Sputnik, er effektiv.

Vaksineprodusenten Moderna sier at deres koronavaksine er 94,5 prosent effektiv. Og den skal ha en fordel ved seg: Den trenger ikke å fryses som andre vaksiner og kan lagres ved vanlige kjøleskapstemperaturer.