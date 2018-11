Stredet, som er den eneste passasjen mellom Svartehavet og Azovhavet, ble stengt søndag etter at tre ukrainske marinefartøy gjennomførte det den russiske kystvakten mener var en uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvann.

Like etter avfyrte Russland skudd mot fartøyene, før sikkerhetstjenesten FSB gikk om bord og tok kontroll over skipene, og gjennomsøkte dem.

FRAKTET TIL KERTSJ: De ukrainske skipene som Russland har kontroll over, befinner seg i havnen i Kertsj mandag morgen. Foto: Pavel Rebrov / Reuters

Video viser det som trolig er et russisk kystvaktskip som kjører inn i en ukrainsk slepebåt som seiler sammen med to ukrainske marinefartøy. Fartøyene på vei fra Odessa på kysten av Svartehavet til Mariupol i Azovhavet, forsøkte å ta seg gjennom stedet.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB uttaler til russiske nyhetsbyråer at de ukrainske fartøyene satte kurs mot stredet til tross for at russerne hadde sperret det, og de anklager ukrainske myndigheter for forsøk på å provosere frem en konflikt.

Hektiske minutter

Stemmene man hører lyden av i videoen, viser at det var det svært hektiske minutter på brua før den russiske båten kolliderte med den ukrainske slepebåten.

Det er ikke kjent hvem de snakker til. Det kan være de snakker til den ukrainske slepebåten, eller det kan være til en annen russisk båt eller bare høy temperatur og krangel mannskapet imellom på brua.

Det er i alle fall høy temperatur og svært mye banning.

Her er et utdrag av det som blir sagt i videoen:

– Press ham. Press ham fra høyre!

– Jeg tar ham!

– Dytt ham!

– Midtskips!

– Dytt ham. Faen!

– Kom fem til venstre.

– Kom ti til venstre.

...

– Full akter! Akter!

– Kom igjen! Kom igjen. Faen.

– Gjør dere klare for krasj. Horer! Faen!

Anklaget for lovbrudd

To av de tre ukrainske fartøyene som Russland tok kontroll over søndag, er flyttet til havnen i Kertsj. Det skal være folk i marineutstyr rundt fartøyene. Fartøyene, skal ifølge vitner til Reuters ikke ha tegn på store skader.

Tankeren som sperret stredet søndag er flyttet mandag morgen.

MANDAG: Mandag morgen er tankeren som sperret borte fra Kertsjstredet. Foto: AP

SØNDAG: En stor tanker sperret Kertsjstredet søndag. Foto: Pavel Rebrov / Reuters

FNs sikkerhetsråd har innkalt til et krisemøte mandag ettermiddag som følge av konflikten. Ifølge AFP har både Russland og Ukraina bedt om møte.

Den ukrainske nasjonalforsamlingen vil i løpet av dagen stemme over om det skal innføre militær unntakstilstand i landet i 60 dager etter hendelsene i Kertsjstredet.

Avstemningen om unntakstilstand i Ukraina kommer fire måneder før presidentvalget, som sittende president Porosjenko er ventet å tape. Om nasjonalforsamlingen i Ukraina stemmer for unntakstilstand, kan presidentvalget bli utsatt.

Militær unntakstilstand ble ikke iverksatt i Ukraina etter den russiske annekteringen av Krim i 2014, og heller ikke i løpet av den pågående krigen i Øst-Ukraina.