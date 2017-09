Dette er Putins plan for gjenvalg

Dette skriver den anerkjente russiske avisen Kommersant tirsdag, basert på kilder i den russiske presidentadministrasjonen. Vladimir Putin har ennå ikke gitt beskjed om han stiller opp for en fjerde presidentperiode.

Putin skal gjøre en rekke høyt profilerte offentlige opptredener fram mot midten av november, da han skal gi beskjed at han er tilgjengelig som kandidat ved presidentvalget, hvis noen ønsker at han skal stille opp, skriver avisen.

Den andre etappen skal foregå i desember, der det skal dannes en brei folkebevegelse utenfor de etablerte partiene, til støtte for Putins kandidatur, ifølge Kommersant.

Vladimir Putin har sammen med Dmitrij Medvedev styrt Russland i 18 år. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / Afp

Monument til minne om ofrene for Stalins terror

Avisen skriver at avdukingen 30. oktober av et mye omtalt monument i Moskva, til minne for ofrene fra Stalin-tidens forfølgelse, står sentralt i planleggingen.

Dette monumentet skal stå på en plass ved den store Hageringen, som går rundt sentrum av Moskva. Ifølge avisen vil Putin bruke denne anledningen til å forsøke å skape forsoning i det russiske samfunnet.

Meningsmålinger viser at nærmere halvparten av befolkningen nå har et positivt bilde av den sovjetiske diktatoren Josef Stalin. Like mange har et negativt bilde av mannen som var ansvarlig for at mer enn 700.000 mennesker ble henrettet og millioner sendt i fangeleirer.

Forene russerne

Deretter skal Putin, i forbindelse med markeringen for at det er 100 år siden oktoberrevolusjonen i 1917, forsøke å forene ulike strømninger i det russiske samfunnet, både de som fordømmer det som skjedde og de som har et positivt syn på resultatene av bolsjevikenes revolusjon.

Alt dette skal forsøke å vise russiske velgere at det bare er Vladimir Putin som kan samle befolkningen i verdens største land, skriver avisen.

Putin vil så gi beskjed om at han er kandidat til valget, men at han ønsker å ha en brei folkebevegelse i ryggen, og ikke bare partiet Det forente Russland, som Putin var med å danne og seinere har ledet.

Putin mer populær enn sitt parti

Meningsmålinger viser at Det forente Russland er langt mindre populært enn Putin, som på meningsmålinger får støtte av rundt fire av fem velgere. Det forente Russland oppfattes av svært mange russere som et parti av byråkrater som ønsker å holde på sin makt og sine privilegier.

Vladimir Putin stemmer ved lokalvalget i Moskva søndag 10. september. Kandidatene til Putins parti Det forente Russland tapte valget i den kretsen Putin stemte. Foto: Yuri Kadobnov / AP

Putin har selv kommet med svevende svar om han vil stille opp for en ny seksårsperiode, noen han ifølge den russiske grunnloven har lov til fordi han i fire år fra 2008 til 2012 overlot presidentembetet til Dmitrij Medvedev. Seinere er presidentperiodene utvidet fra fire til seks år.

Vladimir Putin ble utpekt til statsminister i Russland i august 1999 og overtok som president 31. desember samme år, da daværende president Boris Jeltsin trakk seg.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov kaller i en kommentar til radiostasjonen Moskva ekko opplysningene som Kommersant kommer med for «spekulasjoner».