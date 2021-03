Buckingham Palace: – Hele familien er lei seg

I følge BBCs kongekorrespondent Daniela Relph, har det vært holdt krisemøter mellom flere av de kongelige på det britiske slottet etter intervjuet.

Tirsdag kveld kom den første reaksjonen fra Buckingham Palace. I den korte meldingen gjør slottet det klart at uttalelsen om rase vil bli tatt på alvor.

I uttalelsen heter også det at de to er høyt verdsatte medlemmer av kongefamilien og at hele familien er lei seg for å høre hvor vanskelig paret har hatt det de siste årene.

Diskusjonen om intervjuet raser i både Storbritannia og USA.

Da Oprah Winfrey skulle i gang med intervjuet av britiske prins Harry og kona Meghan Markle på CBS natt til mandag gjorde hun enkelte av premissene klart for både de rojale gjestene og seerne.

– Dere får ikke betalt for å stille opp her. Jeg kan spørre om akkurat det jeg vil, det er ingen restriksjoner på spørsmålene, sa Winfrey og fikk et bekreftende svar fra Meghan Markle. Nå skulle den usminkede fortellingen frem.

Det to timer lange intervjuet var blitt tungt markedsført som et oppgjør fra to sentrale medlemmer som hadde forlatt sine offisielle funksjoner i kongehuset, og bosatt seg i California.

Avsløringene i intervjuet skapte store overskrifter i britiske aviser og har vekket enorm oppsikt internasjonalt.

Avisene fester seg særlig ved to forhold: Meghans påstand om at det ble ytret rasistiske kommentarer om hudfargen til den ennå ufødte sønnen Archie og at hun slet med selvmordstanker uten å få noen form for hjelp.

Forretninger og vennskap

Reaksjonene i sosiale medier, aviser og intervjuer NRK gjorde med folk på gaten i London viste at mange lot seg rive med av de sterke påstandene som kom frem.

Men vel ett døgn etter intervjuet er det også flere som stiller spørsmål med hvordan intervjuet ble gjennomført og koblingen mellom talkshow dronningen og gjestene.

Allerede forrige uke kunne The Wall Street Journal fortelle at CBS betaler Oprah Winfreys produksjonsselskap, Harpo, et sted mellom 60 og 77 millioner kroner for rettighetene til intervjuet hertuginne Meghan Markle og prins Harry.

Oprah Winfrey vinker mens hun ankommer bryllupet til prins Harry og Meghan Markle 19. mai 2018. Foto: Ian West / NTB

Winfrey er en personlig venn av hertugparet og deltok på bryllupet deres i 2018. I tillegg til at er de er naboer i Montecitoi California. Dette ble derimot ikke problematisert i intervjuet. Og flere påpeker at intervjuet bar preg av regi og mangel på oppfølgingsspørsmål.

Oprah selv skal ha sagt at dette er det beste intervjuet hun noensinne har gjort.

Kritikerne mener det ikke ble bedre av at paret nærmest fikk snakke uimotsagt og med innklipp av talkshowdronningen som kommenterte «dere sier en del sjokkerende ting her» mens hun så sjokkert og vantro ut.

I intervjuet nevner Oprah Winfrey at hun og prinsen jobber med en dokumentarserie for Apple om mental helse. Ifølge Daily Mail skal den ha premiere i løpet av våren på Apples strømmetjeneste. Hvor mye penger de kommer til å tjene på dette er ikke klart.

Paret har også satt i gang en rekke kommersielle prosjekter etter at de meldte seg ut av kongefamilien. Blant annet har de inngått ett samarbeid med plattformene Netflix og Spotify.

Kritikk mot prins Harry

Det er ikke bare talkshowdronningen som nå får kritikk. Prins Harry får kritikk for at han ikke tok ansvar for å forberede sin kone til livet i den kongelige familien.

Meghan Markle sier i intervjuet at hun «ikke fullt ut forsto hva jobben var» da hun giftet seg med prins Harry.

– Det var ingen måte å forberede seg på hvordan hverdagen skulle bli, sier Meghan til Opera Winfrey.

Historikeren Trond Norén Isaksen peker i et intervju med NTB på at Harrys bror, prins William, var sammen med sin kone Kate i ni år før de giftet seg, og han var svært bevisst på å forberede henne på rollen.

– Han ville ikke at hans kone skulle bli utsatt for det samme som hans mor, prinsesse Diana. Harry snakket også om dette, men gjorde ikke den samme jobben, sier Isaksen.

I to timer snakket prins Harry og kona Meghan Markle ut med Oprah Winfrey om den krevende tiden ved det britiske slottet, forholdet til pressen og sine ønsker for livet. Foto: Joe Pugliese / AP

Ros fra USA

Mens britiske medier er de mest kritiske til intervjuet og vennskapet mellom Winfrey og pris Harry og Meghan, har mange i USA kommet med ros etter intervjuet.

Amy Morin er psykoterapeut og programleder for podkasten, Verywell Mind. Hun beskriver intervjuet slik til Business Insider:

– Oprahs fantastiske intervjuferdigheter med direkte spørsmål, reflekterende lytting og en genuin interesse for Meghan Markle og prins Harrys historie oppmuntrer dem til å åpne seg.

Amerikanernes fasinasjon for de kongelige tok helt av da prins Harry og Meghan Markle giftet seg i 2018.

Kommentatorene hadde forhåpninger om at den halvt afroamerikanske kvinnen skulle vise det britiske kongehuset veien inn i framtida. Et gospelkor sang i bryllupet deres og den svarte Amerikanske presten Michael Curry holdt prekenen.

Meghan Markle var allerede både skuespiller og drev veldedig arbeid i Canada der hun bodde, og hun ble spådd en lysende framtid som kongelig.

At hun mindre enn tre år senere er tilbake i USA og ikke lenger er prinsesse, er en skuffelse for mange amerikanere.

Dermed hyller de sin egen dronning, Oprah Winfrey. Og ifølge mediekritiker Salamishah Tillet i New York Times har intervjuet ført til en oppvåkning for prins Harry i forhold til rasisme gjennom måten kona hans er blitt behandlet på av kongehuset og britiske tabloider.

Intervjuet ble sett av over 17 millioner i USA. I Storbritannia ble det sendt på ITV på mandag og fikk over 12,4 millioner seere. I Norge ble intervjuet sendt på TV3 mandag kveld.

