Lørdag ble det klart at prins Harry og hertuginne Meghan ikke lenger skal omtales som kongelige høyheter, og at de heller ikke skal motta offentlige midler for å utføre kongelige oppdrag.

Dronning Elizabeth meldte i en pressemelding at de nå har funnet en konstruktiv løsning for barnebarnet og hans familie. Endringen trer i kraft til våren.

Søndag uttalte Harry seg for første gang om de kontroversielle avgjørelsene i det britiske kongehuset.

– Beslutningen jeg har tatt for min kone og meg om å trekke oss tilbake er ikke noe jeg har tatt lett på. Det var mange måneder med samtaler og mange år med utfordringer. Og jeg vet at jeg ikke har gjort alt rett, men når det gjelder denne saken, var det ikke noe annet valg, sier Harry på en veldedighetsmiddag søndag.

Vil bo i Canada

Det vakte sterke reaksjoner da prins Harry og hertuginne Meghan i forrige uke kunngjorde at de vil trekke seg fra kongelige oppgaver og ønsker å bli økonomisk uavhengige. Det ble også klart at de vil bo store deler av året i Canada.

FLYTTER: Harry og Meghan skal bo store deler av året i Canada. Lørdag ble det klart at de ikke lenger skal ha kongelige tiltaleformer. Foto: Ben Stansall / AFP

– Det jeg vil gjøre klart er at vi ikke stikker av. Og vi stikker i hvert fall ikke vekk fra dere. Vårt håp var å tjene dronningen, samveldet og militære foreninger, men uten offentlige bidrag. Dessverre var ikke det mulig. Jeg har akseptert dette, vel vitende om at det ikke forandrer hvem jeg er, eller hvor forpliktet jeg er, sier Harry i talen som er offentliggjort på Instagram.

Han sier familien kan få et roligere liv nå.

Snakket om Meghans verdier

– Storbritannia er mitt hjem og et sted jeg elsker. Det vil aldri endre seg. Jeg har vokst opp med å føle støtte fra så mange av dere, og jeg så hvordan dere tok imot Meghan med åpne armer da dere så jeg fant kjærligheten og lykken som jeg hadde håpet på hele livet mitt, sa Harry.

I den rørende talen spøkte han med at Dianas andre sønn enedelig hadde giftet seg.

– Jeg vet også at dere er blitt kjent med meg gjennom alle disse årene, nok til å stole på at kvinnen jeg har valgt som min kone har de samme verdiene som meg. Hun er den samme kvinnen som jeg ble forelsket i. Vi gjør begge vårt ytterste for hedre flagget og utføre rollene våre for dette landet med stolthet, sa Harry.