MC-førar omkom i kollisjon

Ein motorsykkel og ein bil kolliderte like etter klokka 14 ved Søfteland i Bjørnafjorden. MC-føraren omkom i ulukka, melder politiet på X.

Motorsykkelen var på veg mot Os, medan bilen kom køyrande mot Bergen. Berre førar i bilen. Bilføraren, ein mann i 40-åra, hadde smerter i ei hand, men elles uskadd og har fått tilsyn av helse på staden.

Ulukka har skjedd like ved bomstasjonen og tidlegare Er-An veikro. Ulukkesgruppa til Statens vegvesen er på veg til staden. Vegen er no stengd og omkøyring mellom Os og Bergen via Lyshorntunnelen.