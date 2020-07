– Utsett valget inntil folk kan stemme ordentlig, trygt og sikkert, skriver Trump i en melding publisert på presidentens Twitter-konto.

Han mener valg med poststemming vil føre til «det mest unøyaktige og uredelige valgresultatet i historien».

– Det vil være en stor skam for USA, skriver presidenten videre.

Valgforskere avviser sammenheng med valgjuks

President Donald Trump gjentatte ganger de siste månedene uttrykt skepsis og misnøye med stemmegivning per post.

Flere har ganger har han påstått at dette fører til langt mer valgjuks enn ved personlig oppmøte.

Valgforskere på sin side avviser at det er noen sammenheng mellom stemmegivning per post og økt valgjuks.

I mai merket Twitter derfor to meldinger fra presidenten som villedende og la til en faktasjekkboks.

Flere delstater vurderer på grunn av koronaepidemien i år å ta i bruk stemmegivning via tradisjonell post, for å hindre at valgkøer og stemmegivning fører til spredning av smitte.

Dette liker Trump dårlig. Han har tidligere uttalt det finnes en risiko for at «tusener og tusener av mennesker sitter i noens stuer og undertegner valgsedler».

Pressetalskvinne Kayleigh McEnany i Det hvite hus, som har forsvart Trump uttalelser om poststemmer og valgjuks, mener det er bevist at 100.000 velgere i California feilaktig ble registrert som post-velgere i tillegg til at 1500 personer som ikke var stemmeberettiget ble registrert som velgere.

Datoen valgt av Kongressen

Reaksjonene på Trumps forslag har allerede startet å komme. Den demokratiske senatoren Tom Udall sier at det finnes ingen mulighet for at Trump kan få utsatt valget. Og at forslaget er et alvorlig angrep på en demokratisk prosess.

Andre påpeker at det er Kongressen og ikke presidenten som bestemmer og vedtar valgdatoene.

Valgdatoen 3. november er fastsatt av Kongressen.

Det amerikanske nyhetsbyrået AP skriver at det ikke finnes noen åpninger i den amerikanske grunnloven for at presidentinnsettelsen kan skje senere enn 20. januar.