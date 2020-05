Twitter merker Trump-tvitring som villedende

Mikrobloggtjenesten har lenge vegret seg for å gjøre noe med Trumps mange fornærmelser og falske anklager.

Nå har Twitter lagt til kontekst til to Twitter-meldinger fra den amerikanske presidenten som handler om stemmegivning.

Tirsdag tvitret Trump at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Under meldingen har Twitter lagt til en lenke til fakta om stemmegivning som viser at slik stemmegivning ikke er koblet til valgfusk.

Mikrobloggtjenesten Twitter har for første gang markert to av Trumps Twitter-meldinger som villedende.

Trump raser

Trump selv anklager Twitter for å blande seg inn i presidentvalget i år. Han peker på at faktaene som Twitter har lenket til er basert på faktasjekk fra falske nyhetssteder som CNN og Amazon-eide Washington Post

– Twitter undertrykker ytringsfriheten og jeg som president vil ikke la det skje, tordner Trump i en melding.

Det hvite hus' pressetalskvinne Kayleigh McEnany forsvarer Trumps uttalelse. Hun peker på at det i Los Angeles ble registrert 100.000 unøyaktige velgerregistreringer på grunn av en teknisk feil.

– Systemet registrerte ved en feil velgere som post-velgere, og 1.500 som ikke var stemmeberettiget ble registrert som velgere, tvitrer hun.