Barack Obama og Joe Biden kritiserer Trumps koronahåndtering i valgkampvideo

En lengre versjon av videoen, som beskrives som «en sosial distansert samtale», slippes i morgen.

I en trailer til vidoen, som blant annet ligger ute på Barack Obamas Facebook-side, kritiserer Biden og Obama Trumps håndtering av koronakrisen.

I videoen hevder Joe Biden at Trump ikke forstår hva det amerikanske folket går gjennom under koronakrisen. Foto: Facebook / Press

– Kan du forestille deg at man som president sier «det er ikke mitt ansvar, jeg tar ikke ansvar»? sier Biden til Obama, som svarer:

– De ordene kom ikke ut av vår munn da vi hadde ansvaret, svarer Obama.

I mars fikk Trump spørsmål om han tok ansvar for at USA på det tidspunktet lå langt bak andre land når det gjaldt koronatesting.

– Jeg tar ikke noe ansvar i det hele tatt, svarte Trump, ifølge CNBC.

President Trump viser fram munnbind på tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Evan Vucci / Evan Vucci

– Direkte feilaktig

CNBC skriver at Bidens valgkampvideo markerer et tydelig skille i måten Trump og Biden forsøker å kapre velgere på.

På filmen bruker Obama og Biden munnbind i det de forlater en limousin. De går med god avstand inn i et rom, før de så setter seg og prater med munnbindene av.

Trump har nylig snudd i spørsmålet om bruk av munnbind, og brukte gårsdagens pressekonferanse til å oppfordre amerikanere til å bruke det i tilfeller der sosial distansering ikke er mulig.

Det hvite hus har allerede gått hardt ut mot Biden og Obamas kommentarer i videoen.

– Enhver antydning om at president Trump ikke tok trusselen fra Covid-19 på alvor, og ikke har prioritert helsen og sikkerheten til det amerikanske folk, er direkte feilaktig, sier talsmann Judd Deere, ifølge CNBC.

– Kan ikke relatere til folk

Det er nå påvist over 3,9 millioner smittetilfeller og over 142.000 koronarelaterte dødsdall i USA, mer enn noe annet land i verden.

I valgkamptraileren setter Biden også spørsmålstegn ved president Trumps medfølelse for amerikanerne under koronapandemien.

– Ingen forstår hans manglende evne til å skjønne hva folk går gjennom. Han kan rett og slett ikke relatere til folk, på noen som helst måte, sier Biden i traileren.

– Splittende

Obama, som var president fra 2009 til 2017, sier at Bidens evne til å forholde seg til vanlige mennesker er årsaken til at han i sin tid ønsket ham som visepresident.

Onsdag la Biden også ut et annet klipp fra samtalen, der Biden anklager Trump for å være splittende.

– Denne fyren har skapt en følelse av at folk våkner opp til en følelse av Trump bevisst gikk til valg på å splitte folk, fra det øyeblikket han kom ned den rulletrappen, og jeg tror folk nå tenker at de ikke vil at barna deres skal vokse opp på den måten, sier Biden.

En ny nasjonal måling fra Washington Post og ABC News, som ble publisert søndag, gir Biden en ledelse på hele 15 prosentpoeng over Trump blant registrerte velgere.

Trump holdt onsdag kveld en egen pressekonferanse, der han snakket om hvordan han vil bruke føderale tjenestemenn for å passe på sentrale bygg i USA under opptøyer. Det er også ventet at Trump vil holde en egen pressekonferanse om koronasituasjonen.