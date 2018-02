Plan International: Seks tilfeller av seksuelt misbruk av barn

I kjølvannet av at flere medarbeidere har fått sparken fra den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam som følge av sexkjøp, har flere hjelpeorganisasjoner nå undersøkt om de har tilsvarende saker.

På sine hjemmesider skriver hjelpeorganisasjonen Plan International at de fra 1. juli 2016 til 30. juli 2017 har kartlagt seks tilfeller av uønsket oppførsel blant sine medarbeidere.

Disse tilfellene gjelder seksuelt misbruk og utnyttelse av barn. Plan vil ikke si hvor tilfellene har forekommet eller om noen nordmenn er involvert i disse.

Har mistet jobben

Ett av overgrepene skal ha blitt utført av en av medarbeiderne fra Plan International. De andre fem var fra partnere eller frivillige som Plan samarbeider med.

– Seksuelt misbruk og utnyttelse av barn har ingen plass i vår verden, og absolutt ikke blant dem som arbeider med de mest sårbare, sier administrerende direktør i Plan International, Anne-Birgitte Albrectsen.

ALVORLIG: Kommunikasjonssjef i Plan Norge, Siv Meisingseth, sier den aktuelle Plan-ansatte har mistet jobben, og at de tar sakene ekstremt alvorlig. Foto: Plan Norge

NRK har vært i kontakt med Siv Meisingseth, kommunikasjonssjef i Plan Norge. Hun forteller at de slår hardt ned på tilfellene.

– Den aktuelle Plan-ansatte har mistet jobben og har ikke fått noen referanser med seg videre. Alle kontrakter med de aktuelle samarbeidspartnerne er også avsluttet, sier Meisingseth.

Av hensyn til ofrene vil hun ikke utdype hvilke land tilfellene har forekommet i. Alle ofrene og deres familier skal ha blitt satt i kontakt med lokalt tilbud for medisinsk og psykososial støtte.

– Hvordan kan dette skje?

– Vi har omfattende prosedyrer for å forhindre at dette skjer og vi har strenge varslingsrutiner. Som alle andre bransjer er vi ikke immune, men vi har absolutt nulltoleranse for utnyttelse og misbruk av barn. Vi jobber for å bedre andres liv, og beskyttelse av barn og unge er vår aller viktigste prioritet, sier Meisingseth.

Jobber fra lokalsamfunnene

Kommunikasjonssjefen forklarer at Plan ikke er en organisasjon som sender ut mange internasjonale arbeidere, der de for det meste jobber fra lokalsamfunnene.

Å vite hvilke arbeidere det gjelder kan derfor være vanskelig å si.

– Vi er til stede i lokalsamfunn over lengre tid, så mest sannsynlig dreier dette seg om samarbeidspartnere som vi har i de lokalsamfunnene. Det kan også være ansatte som har vært der over lengre tid, sier Meisingseth.

– Er det noen nordmenn som er involvert?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Meisingseth understreker at de nå styrker arbeidet sitt for å unngå at lignende hendelser skal gjenta seg.

– Vi går gjennom hendelsesrapporterings- og styringssystemer for seksuelt misbruk, og styrker også våre etiske regler for å hindre at ansatte utveksler penger, varer eller tjenester for sex. Vi forbyr også ydmykende eller nedverdigende oppførsel, sier hun.

Ni tilfeller av seksuell trakassering

Under den samme perioden (1. juni 2016 til 30. juli 2017) har Plan også avdekket ni bekreftede tilfeller av seksuell trakassering eller seksuelt misbruk utført av ansatte.

– Syv av disse ansatte har mistet jobben, mens de to andre fikk en advarsel, sier Meisingseth og understreker at det gjelder mellom de ansatte.

Det ble for en drøy uke siden avdekket at bistandsarbeidere for hjelpeorganisasjonen Oxfamhadde kjøpt sex av unge prostituerte etter jordskjelvet på Haiti i 2010.

HARDT VÆR: Oxfam har vært i hardt vær den siste uken. På bildet er Oxfam-sjef Mark Goldring som tirsdag redegjorde for situasjonen i en høring i parlamentet. Foto: Handout / Reuters

Meisingseth sier at de ikke har fått noen varsler derfra, men har heller ikke mer informasjon som kan gjelde voksne de hjelper i felt.

– Vi har ingen tilfeller som har med Haiti å gjøre. Den informasjonen som er tilgjengelig for oss nå, er at de nevnte tilfellene i vår organisasjon er utført av voksne mot voksne. Det er alt jeg kan si, sier hun.

Er bekymret for underrapportering

NRK har tidligere vært i kontakt med Leger uten grenser. De ble nevnt spesifikt av Haitis president Jovenel Moïse, som i helgen oppfordret til etterforskning av flere hjelpeorganisasjoner.

GIKK HARDT UT: Haitis president Jovenel Moïse mener flere hjelpeorganisasjoner dekker over misbruk. Foto: Pool / Reuters

Senior kommunikasjonsrådgiver i organisasjonen, Jonas Hågensen, sier til NRK at informasjonen de har fra Haiti ikke er oppdatert ennå, men at de har gått gjennom flere tidligere varsler.

– I 2017 jobbet mer enn 40.000 ansatte for Leger uten grensers feltprosjekter og det kom inn 146 varsler som ble registrert av hovedkontorene. 40 av disse sakene gjaldt maktmisbruk og/eller trakassering etter interne undersøkelser, og av disse var 24 seksuell trakassering eller misbruk, skriver Hågensen i en e-post til NRK.

Totalt skal 19 av disse personene ha mistet jobben, og de andre tilfellene ble sanksjonert med advarsler eller suspensjoner.

250.000 DØDE: Jordskjelvet som rammet Haiti i 2010 målte 7,3 på Richters skala. Over 250 000 mennesker døde og millioner ble hjemløse. Foto: Olivier Laban-mattei / AFP

Hågensen understreker at de er bekymret for underrapportering.

– Selv om det stadig kommer inn varsler er vi redde for alvorlig underrapportering av slike saker. Vi er ikke isolert fra verden og denne problemstillingen gjelder også oss. Vi arbeider for å forbedre bevisstheten rundt dette, samt rapporteringsmekanismene for våre ansatte, skriver han.

Norges Røde Kors har det siste året håndtert én varslingssak i sitt internasjonale arbeid.

– Vi har også gått bakover i tid og tatt kontakt med tidligere ledere og andre i Røde Kors for å undersøke om det finnes saker vi ikke har vært kjent med, men så langt har vi ikke funnet flere, sier kommunikasjonsdirektør i Norges Røde Kors Øistein Mjærum.