Ansatt i Flyktninghjelpen suspendert etter Oxfam-skandalen

– Bakgrunnen er at Flyktninghjelpen har fått ny informasjon knyttet til avskjedigelsen fra et tidligere ansettelsesforhold med Oxfam i Haiti i 2011, opplyser assisterende generalsekretær, Geir Olav Lisle i Flyktninghjelpen.

Oxfam er rystet av en prostitusjonsskandale, og organisasjonen har erkjent at de ikke var åpne om en intern gransking om ansattes bruk av unge prostituerte haitiere etter jordskjelvkatastrofen i Haiti i 2010. Granskingen førte til at fire ansatte året etter fikk sparken, mens tre andre sa opp selv.

Flyktninghjelpen ble først gjort oppmerksom på avskjedigelsen fra Oxfam i desember 2016.

– Basert på den informasjonen vi på det tidspunktet hadde om foranledningen for avskjedigelsen, samt at standard prosedyrer var blitt fulgt i forbindelse med ansettelsen og at det ikke forelå rapporter om at han hadde misbrukt sin stilling som ansatt i Flyktninghjelpen, ble det besluttet at saken ikke skulle forfølges ytterligere, sier Lisle om mannen som nå er suspendert.

– I ettertid, og basert på ny informasjon vi nå har, innser vi at denne håndteringen ikke var tilstrekkelig og at vi skulle foretatt ytterligere undersøkelser. Vi gjennomfører derfor nå en intern gjennomgang av rekrutteringsprosessen og kvalitetssikringen i denne saken, sier den assisterende generalsekretæren.

Flyktninghjelpen har rundt 6.000 ansatte over hele verden.