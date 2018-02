Oxfam-skandalen vokser: 7000 faste givere har trukket seg

Nylig ble det avslørt at ansatte i Oxfam kjøpte sex av unge prostituerte i Haiti etter jordskjelvkatastrofen i 2010. Kritikken går på at organisasjonen ikke har tatt dette på alvor.

Tirsdag måtte Oxfam-leder Mark Goldring redegjøre for situasjonen i selskapet i en høring i det britiske parlamentet. Goldring har måttet tåle hard kritikk for sin håndtering, og flere parlamentsmedlemmer har krevd hans avgang.

I høringen sa Goldring blant annet at 7000 faste givere har trukket seg som følge av prostitusjonsskandalen, melder The Telegraph.

26 nye varsler

Ifølge Goldring undersøker organisasjonen også 26 nye varsler som gjelder uønsket oppmerksomhet av seksuell karakter. 16 av varslene gjelder varsler i den internasjonale delen av organisasjonen.

Varslene skal ha kommet inn etter at omtalen av Haiti begynte å vokse i omgang tidligere denne måneden.

– Vi ønsker virkelig at folk skal stå fram, sier Goldring, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Beklager uttalelser om babydrap

Goldring sier også at han oppriktig ber om unnskyldning for organisasjonens håndtering av saken. Tirsdag måtte den pressede Oxfam-sjefen beklage uttalelser han kom med tidligere denne uken, om medietrykket som har fulgt etter at saken eksploderte i britiske medier.

Goldring sa at de ansatte i organisasjonen har blitt «behandlet som om de har drept babyer».

– Intensiteten og aggressiviteten i angrepene får en til å lure, hva var det vi gjorde?

– Drepte vi barn i sengene sine? Omfanget av kritikken virker ikke proporsjonal med nivået av skyld. Jeg sliter med å skjønne det, sa Goldring, ifølge blant andre Metro.

En gutt går foran en vegg med Oxfam-logoen ved en leir for internt fordrevne etter jordskjelvet i 2010, i utkanten av Port-au-Prince. Foto: Andres Martinez Casares / Reuters

Truet vitne

Oxfam mottok nesten 360 millioner kroner fra den britiske regjeringen i fjor.

Hjelpeorganisasjonen offentliggjorde før helgen en handlingsplan for hvordan den skal takle upassende seksuell oppførsel, trakassering og overgrep i framtiden. Den har også besluttet å ikke søke om mer statlig støtte før reformene er på plass.

Mandag ble det kjent at tre Oxfam-ansatte anklaget for å ha kjøp prostituerte i Haiti, truet et vitne i forbindelse med en intern gransking. Dette kommer fram i en revidert versjon av rapporten som ble skrevet etter den interne granskingen i 2011.

I rapporten kommer det fram at det dreide seg om anklager om seksuelt misbruk, deriblant kjøp av prostituerte og trakassering, nepotisme, uaktsomhet og bedrageri.

Ifølge BBC skal representanter for Oxfam mandag møte myndighetene i Haiti for å beklage.

– Vi håper dette også bidrar til å gjenopprette tilliten til oss hos dem som støtter arbeidet vårt, skriver organisasjonen på nett.