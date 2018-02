I et intervju med nyhetsbyrået Reuters ber president Jovenel Moïse om etterforskning av Leger Uten Grenser og andre hjelpeorganisasjoner som kom til landet etter jordskjelvet i 2010. Det er allerede iverksatt etterforskning av Oxfam.

Haitis president Jovenel Moïse. Foto: Pool / Reuters

– Oxfam-saken er bare den synlige delen av isfjellet. Det er ikke bare Oxfam, det er andre organisasjoner i samme situasjon, men de skjuler informasjonen internt, hevder presidenten.

Skandalen i Oxfam ryster hele bistandssektoren. Oxfam er blant verdens mest kjente og største hjelpeorganisasjoner.

Seks mannlige Oxfam-ansatte i tillegg til organisasjonens daværende landdirektør måtte gå fra sine stillinger etter påstander om at de kjøpte sex av unge prostituerte i Haiti.

Villaen som Oxfam leide i Port-au-Prince i etterkant av jordskjelvet i 2010. De var hit organisasjonens daværende landdirektør skal ha tatt med seg unge prostituerte. Noen av dem skal ha vært mindreårige. Foto: Hector Retamal / AFP

Flere bør etterforskes

– Det bør være etterforskning av andre organisasjoner som har jobbet her siden 2010. For eksempel måtte Leger Uten Grenser sende hjem 17 personer uten å gi noen forklaring, sier Moïse.

Det er ikke klart hvilken sak Moïse viser til.

Leger Uten Grenser-talsperson Analia Lorenzo sier til Reuters at de vil se nærmere på kommentarene til Moïse.

Tidligere denne uken opplyste Leger Uten Grenser at de har håndtert 24 saker som dreide seg om seksuell trakassering eller misbruk blant sine 40.000 ansatte i fjor. 10 personer har fått avsluttet sine kontrakter, mens 9 personer har fått advarseler eller er uaktuelle for nye engasjement, ifølge SVT.

Lorenzo sier Leger uten grenser ønsker granskinger av bistandssektoren velkommen.

Også de internasjonale moderorganisasjonene til Redd Barna og Kirkens Nødhjelp har måttet vedgå flere tilfeller av uakseptabel oppførsel blant sine ansatte.

Oxfams leder Mark Goldring forlater et møte med det britiske bistandsdepartementet tidligere denne uken. Han måtte forklare seg i sexkjøpsskandalen som ryster bistandssektoren. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Mener saken er overdrevet

Selv om Oxfam har beklaget saken, iverksatt intern gransking og flere leder har trukket seg, mener organisasjonens leder Mark Goldring at kritikken mot dem er ute av proposisjoner.

Han sier til den britiske avisen The Guardian at angrepene ikke står i forhold til feilgrepene.

– Intensiteten og raseriet i angrepet skaper undring, hva gjorde vi? spør han.

– Drepte vi babyer mens de lå i sprinkelsengene sine? Det kjennes som om størrelsen og intensiteten i angrepene er ute av proporsjoner sett i forhold til hva vi har gjort oss skyldig i. Jeg sliter med å forstå det, sier Goldring.

Han mener at noen av kritikerne først og fremst er drevet av sin motstand mot at skattepenger blir brukt til bistand. Oxfam mottok nesten 360 millioner kroner fra den britiske regjeringen i fjor.

Stanser støtte

Hjelpeorganisasjonen offentliggjorde før helgen en handlingsplan for hvordan den skal takle upassende seksuell oppførsel, trakassering og overgrep i framtiden.

Organisasjonen har besluttet ikke å søke om mer statlig støtte før tiltakene er på plass.

Samtidig har den britiske bistandsministeren Penny Mordaunt gjort det klart at støtten kan henge i en tynn tråd, hvis organisasjonen ikke klarer å rydde opp og få til en bedring.

Også svenske bistandsmyndigheter, SIDA, har stanset sine bidrag til Oxfam.

Varslet allerede i 2008

Landdirektøren som er anklaget for å stå bak organiseringen av sexkjøpene i Haiti, er også møtt med anklager om det samme under sin tid som organisasjonens landdirektør i Tsjad.

Han forlot stillingen i Oxfam uten at foranledningen ble gjort kjent for offentligheten. Han fikk deretter en toppjobb i en annen hjelpeorganisasjon. Han skal tidligere ha blitt avskjedet fra andre hjelpeorganisasjoner på grunn av lignende forhold.

En medarbeider i svenske SIDA varslet allerede i 2008 sine overordnede om mannens oppførsel i Liberia. Da skulle vedkommende være leder for et prosjekt i Tsjad som Sverige støttet økonomisk med flere millioner kroner. Saken stanset opp i SIDAs juridiske avdeling, og pengene ble utbetalt.

Nå varsles det gjennomgang. Det skal blant annet undersøkes om SIDA varslet Oxfam, ifølge SVT og SR.

Den britiske bistandsministeren har foreslått at det bør opprettes et internasjonalt register over hjelpearbeidere, slik at personer som er blitt avskjediget eller fått avsluttet sine kontrakter på grunn av seksuelle overtramp ikke bare kan gå til en ny hjelpeorganisasjon.