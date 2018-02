Rapport om Oxfam-skandalen: Ansatte truet vitne

Den britiske hjelpeorganisasjonen har nå lagt ut en redigert versjon av rapporten som ble skrevet etter en intern gransking i 2011.

Oxfam undersøkte da påstander om brudd på organisasjonens retningslinjer i forbindelse med nødhjelpsarbeidet etter jordskjelvet i Haiti i 2010.

I rapporten kommer det fram at det dreide seg om anklager om seksuelt misbruk, deriblant kjøp av prostituerte og trakassering, nepotisme, uaktsomhet og bedrageri.

Tre av personene som ble etterforsket etter anklagene, forsøkte ifølge The Guardian å true en kollega til å tie.

Ødeleggelser etter jordskjelvet som rystet Haiti 12. januar 2010. Foto: Olivier Laban-mattei / AFP

Iføle BBC skal representanter for Oxfam mandag møte myndighetene i Haiti for å beklage.

– Vi håper dette også bidrar til å gjenopprette tilliten til oss hos dem som støtter arbeidet vårt, skriver organisasjonen på nett.

Oxfam-logoen på en vegg i utkanten av Haitis hovedstad Port-au-Prince. Foto: Andres Martinez Casares / Reuters

– Beklager

Granskingen ble satt i gang etter at en ansatt ved Oxfams-kontor for Latin-Amerika og Karibien varslet hovedkvarteret i Storbritannia 12. juli 2011.

Flere enn 40 vitner forklarte seg under etterforskningen. På et tidspunkt lekket avdelingslederen til en av de anklagede deler av rapporten til en annen ansatt.

Tre av de mistenkte truet i etterkant et av vitnene som ble nevnt i rapporten, står det i dokumentet Oxfam publiserte mandag.

Det førte til ytterligere anklager om mobbing og trakassering mot de tre.

Villaen som Oxfam leide i Port-au-Prince i etterkant av jordskjelvet i 2010. De var hit organisasjonens daværende landdirektør skal ha tatt med seg prostituerte. Foto: Hector Retamal / AFP

– Innrømmet sexkjøp

Blant andre landdirektøren i Haiti på daværende tidspunkt, Rolan van Hauwermeiren, var mistenkt for å ha kjøpt prostituerte. Van Hauwermeiren benektet i forrige uke anklagene mot ham.

I rapporten står det imidlertid at van Hauwermeiren, som er den eneste av de anklagede nevnt med navn, innrømmet «bruk av prostituerte i Oxfam-boligen» under granskingen.

Landdirektøren var også anklaget for å ikke ha sørget for ansattes sikkerhet, da spesielt for kvinner. Han trakk seg umiddelbart fra jobben.

En Oxfam-butikk i London. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Flere anklager

Den daværende landdirektøren er ifølge rapporten ikke den eneste som var anklaget for å ha kjøpt prostituerte og tatt dem med seg til Oxfams eiendommer.

Flere av dem ble avskjediget i forbindelse med etterforskningen.

I tillegg til anklagene om kjøp av prostituerte og trusler, ble en ansatt avskjediget for å ha brukt Oxfams datamaskiner til å laste ned «pornografisk og ulovlig materiale». Det ulovlige materialet skal være piratkopier av filmer, etter hva The Guardian erfarer.

Forrige mandag trakk Oxfams nestleder Penny Lawrence seg fra stillingen sin. Organisasjonen står også i fare for å miste statsstøtten på over 300 millioner kroner.