Peter Madsen tiltalt for overlagt drap på Kim Wall

Peder Madsen (46) er siktet for overlagt drap, likskjending og andre seksuelle forhold enn samleie mot den svenske journalisten Kim Wall, skriver København-politiet i en pressemelding.

Madsen er mistenkt for å ha drept og partert Kim Wall i Madsens ubåt, og så for senere å ha spredt Walls kroppsdeler i sjøen.

TILTALT FOR OVERLAGT DRAP: Peter Madsen har vært pågrepet siden i midten av august 2017 mistenkt for drapet på Kim Wall. Foto: Bax Lindhardt / AFP

– Dette er en svært uvanlig og ekstremt brutal sak som har fått tragiske konsekvenser for Kim Wall og hennes slektninger. Interessen for saken har vært enorm, sier aktor Jakob Buch-Jepsen.

Påtalemyndigheten vil kreve at Madsen dømmes til fengsel på livstid. Det foreligger også et krav om forvaring. Bakgrunnen for dette er en vurdering av at Madsen kan utgjøre en fare også for andre mennesker.

Madsens forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, sier hun tirsdag ettermiddag ikke har noen umiddelbare kommentarer til tiltalen. Hun må drøfte den med Madsen først, opplyser hun til Ritzau.

I en pressekonferanse tirsdag ettermiddag, i forbindelse med den nylige uttatte tiltalen, sier aktor Buch-Jepsen at dersom Madsen blir domfelt, blir ubåten konfiskert og destruert.

Aktor sier også at rettspsykiatrisk klinikk har vurdert Peter Madsen som tilregnelig, og forteller at det er gjort rettsmedisinske undersøkelser på alle kroppsdelene som er funnet, men vil ikke gå nærmere inn på hva undersøkelsene har avdekket, før rettssaken mot dansken begynner i mars.

Rettssak i mars

I henhold til tiltalen er ikke fremgangsmåten for selve drapet kjent, men politiet skriver i pressemeldingen at rettsmedisinske undersøkelser tyder på at drapet kan ha skjedd gjennom kvelning eller ved at Madsen har skåret Wall i halsregionen.

Aktor har også siktet 46-åringen for andre seksuelle forhold enn samleie. Sent i oktober ble det kjent at Wall ble funnet med stikkskader i underlivet.

Ifølge aktor har påtalemyndigheten kun kunnskap om at det skal ha vært et profesjonelt forhold mellom Wall og Madsen.

Kim Wall ble fotografert i ubåttårnet like før hun ble sporløst forsvunnet. En og en halv uke senere ble deler av kroppen hennes funnet. Foto: RITZAU FOTO

Frem til 7. februar skal Madsen sitte i forvaring, deretter vil påtalemyndigheten kreve at han blir sittende frem til en eventuell dom, som forventes å falle 25. april. Rettssaken mot han berammet 8. mars og er planlagt å gå over åtte dager.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall og sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten. Han har imidlertid tilstått å ha partert henne og dumpet likdelene i sjøen.

Ubåt-mysterie

Peter Madsen har vært pågrepet siden i midten av august 2017 mistenkt for mordet på Kim Wall.

Kim Wall rakk bare å bli 30 år, men har skrevet reportasjer for noen av verdens mest prestisjefylte aviser, og dekket katastrofer og konflikter. Foto: Tt News Agency / Reuters

Torsdag 10. august reiste Madsen ut fra København i sin privatbygde ubåt UC3 Nautilus. Med på turen var den svenske journalisten Kim Wall (30), som skulle lage en reportasje om ubåtkapteinen for et amerikansk magasin.

I løpet av natten ble Wall savnet av kjæresten. Dagen etter ble ubåten funnet i Køge Bugt sør for København. Båten sank, og Madsen kom seg i land. De ble han pågrepet av politiet.

Politiet sine undersøkelser viste senere at båten ble senket med vilje.

En og en halv uke etter at journalisten ble meldt savnet, ble kroppen hennes funnet, uten armer, bein, og hode ved Amegar i København.