Nesten to uker etter valget i Pakistan, verdens femte mest folkerike land, er det stor usikkerhet rundt valgresultatet.

De to nest største partiene – Pakistans folkeparti (PPP) og Pakistans muslimske liga – Nawaz (PMLN) – er enige om å danne en koalisjonsregjering.

Samtidig protesterer tilhengere av tidligere statsminister Imran Khan mot resultatet. De krever nyvalg og har tatt kravet til domstolene.

Mener Khan egentlig vant

Imran Khan har selv erklært valgseier fra fengslet. Hans støttespillere fikk 93 av til sammen 264 seter i parlamentet.

Selv sitter han i fengsel. Men Imran Khan har mange støttespillere i og utenfor Pakistan. Foto: AFP

Khans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), var utestengt fra å delta i valget. Khan ble nylig dømt til 14 år i fengsel for korrupsjon.

Norsk-pakistanske Aimen Mir er en av mange som mener valget var preget av valgfusk.

Mir tror det var tidligere statsminister Imran Khan som egentlig fikk flest stemmer.

Aimen Mir tror det går riktig vei med Pakistan, tross alt. Foto: PRIVAT

Mir tror ikke det er noe hold i verken anklagene eller dommen mot Khan.

– ⁠ Anklager om korrupsjon er lett å ty til i Pakistan, så det kom ikke som noen overraskelse. De måtte gjøre noe for å fjerne ham, sier Mir til NRK.

Aimen Mir er en av mange Khan-tilhengere i Norge. Hun er nestleder i organisasjonen Insaf Norge, som arbeider for demokrati og ytringsfrihet i Pakistan.

Hun er sikker på at Khan er valgets virkelige vinner.

– ⁠Det offisielle resultatet er jo helt tragikomisk. Vi har fulgt tett med på valget og fulgte opptellingen til ganske sent. Da jeg la meg, var det en klar ledelse til Khans parti. Da vi våknet var resultatet snudd på hodet, sier Mir.

Kvinnelige demonstranter protesterer mot valgresultatet med å blokkere en bro i Sindh-provinsen 20. februar. Foto: AFP

Står fram med valgfusk

Nylig rykket en anerkjent valgmedarbeider i Punjab ut og sa han hadde bidratt til valgfusk.

Rawalpindi Liaqat Ali Chattha har fortalt at han var med på å manipulere resultatet og at han knapt har fått sove siden.

– Jeg tar ansvar for feilene som er gjort. Jeg bør straffes og det samme bør de andre som har deltatt i disse lovbruddene, sa Chatta på en pressekonferanse.

Rawalpindi Liaqat Ali Chattha sier han har deltatt i valgfusk. Nå er han arrestert. Foto: AFP

Han er nå arrestert. Pakistans valgkommisjon avviser at det har foregått valgfusk, men sier de skal etterforske anklagene.

Fungerende statsminister Anwaar-ul-Haq Kakar avviser også påstandene om valgfusk. Han kaller valget «et skritt for å fremme demokratiet».

Professor Emerita ved Oslo Met, Elisabeth Eide, er i Lahore nå. Hun forteller om både frustrasjon og optimisme.

– En del folk mener at det at svært mange avga stemme, ikke minst mange unge, tross alt er et positivt tegn, sier hun.

Elisabeth Eide Foto: Fouad Acharki / NRK

Eide påpeker at V-Dem-instituttet i Sverige karakteriserer Pakistan som et «autokrati med valg», og rangerer landet som nummer 106 av 180 land på demokratiindeksen fra 2023.

– Hvis valgfusk er så omfattende som en del sier, og det ikke blir rettet på, vil det bidra til spredning av pessimisme og illusjonstap spesielt blant unge, sier Eide til NRK.

Tror det går riktig vei

Norsk-pakistanske Aimen Mir er likevel optimistisk på Pakistans vegne.

Hun tror internasjonal oppmerksomhet og press etter det påståtte valgfusket, kan gjøre det vanskeligere for den sittende eliten og militæret.

Ifølge det offisielle resultatet vant Khans og hans støttespillere 93 seter av de 264 i landets nasjonalforsamling.

Det betyr at mange – og trolig enda flere, ifølge Mir – avviser det pakistanske militæret som har arrestert Khan.

– Det at så mange mennesker kom ut og stemte på Khan, viser at folk har våknet. Militæret har blandet seg mange ganger før, men befolkningen har aldri engasjert seg som nå.

Tilhengere av den tidligere statsministeren og cricket-stjernen Imran Khan krever nyvalg etter anklager om valgfusk. Foto: Reuters

– Derfor tror jeg dette kan ende godt for Pakistan. Om det skjer med det samme, er ikke sikkert. Men vi er på riktig spor.

Hun sier Khan er populær blant pakistanere i hele verden – også i Norge.

– ⁠Vi lever gode verdige liv her i et demokratisk system. Det at Khan ønsker å innføre noe som likner den nordiske velferdsmodellen i Pakistan, det varmer veldig.

Med 236 millioner innbyggere er Pakistan verdens femte mest folkerike land.

Det er tidligere statsminister Shehbaz Sharif som nå leder arbeidet med å få på plass en regjering. Den skal ifølge grunnloven stemmes over i parlamentet 29. februar.

Tidligere statsminister Shehbaz Sharif skal forsøke å stable en ny regjering på beina. Foto: AFP