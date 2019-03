Øyenvitner om flystyrten: – Det kom røyk og rare lyder

157 personer er savnet og antatt omkommet etter at et fly fra Ethiopian Airlines styrtet kort tid etter avgang fra Addis Abeba i Etiopia.

Blant de savnede er norske Karoline Aadland, som jobbet for Røde Kors og fransk-britiske Sarah Auffret som var bosatt i Tromsø.

Det er enda ikke klart hva som er årsaken til flyulykken.

– Så ting falle ut

Bøndene Malka Galato og Tamirat Abera, som begge skal ha vært øyenvitner til hendelsen, sier til nyhetsbyrået Reuters at det kom røyk ut av flyet og at det laget rare lyder rett før det styrtet.

Mandag ble det holdt minnestund for Karoline Aadland på Røde Kors sine kontorer i Oslo. Foto: Julie Vissgren

Galato sier til byrået at han også så «små ting som så ut som papir», falle fra flyet.

Abera forteller videre at flyet skal ha forsøkt å stige i høyden før den gjorde en rask sving og falt ned.

Det var bare rester etter flyet som styrtet kort tid etter avgang fra Addis Abeba i Etiopia søndag. Foto: Mulugeta Ayene / AP

Sto i brann

Et tredje øyevitne som befant seg på stedet rett etter at flyet styrtet, fortalte til BBC at brannmannskapet ikke var i stand til å redde noen liv, siden flyet allerede sto i full brann da de ankom stedet.

– Brannen var så stor at vi ikke kunne bevege oss nær det. Alt er brent ned, sa personen til avisa.

I alt er passasjerer fra over 30 ulike land, blant annet Kenya, Canada, Kina, USA og Norge, antatt omkommet. Flere av disse hadde tilknytning til FN.